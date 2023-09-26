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改造百年國小輔導室！IKEA打造充滿質感又放鬆的新空間
在教師節前夕，百年國小的輔導室有了全新風貌！IKEA推出的企業業務服務，重新改造新北知名百年的安坑國小，將其輔導室全面改造翻新，雖然僅有17.5坪空間，但輔導室不僅有老師辦公，更是諮商孩童的必經之路，原本堆滿雜物，充滿雜亂且無遮蔽的空間，讓老師找不到資料，學生也會擔心，經過IKEA重新改造後，呈現出一個充滿質感、實用與放鬆的新風貌。
安坑國小的輔導室中，因為過往沒有規畫好收納空間，座位區堆滿各種文件與雜物，而IKEA重新改造後，加強層架組，以及開放式文件夾分類，還有各種收納盒，座位區也提供充足的抽屜櫃及文件收納匣，讓老師們能隨手將工作文件歸類整理。
而動線安排上也有巧思，改造前的動線複雜，來諮商的孩童需穿越重重座位區，老師們講電話也需壓低聲量，重新改造後，運用收納櫃巧妙隔出獨立走道，在櫃子擺植栽、掛吊燈，而且在工作區座位中間，設置具隔音功能的分隔板，營造降噪環境，營造出舒適的環境。
針對志工們使用的共同協作區，過往只有一張堆滿雜物的桌子，而重新設計後，多了收納櫃，以及2張桌子取代長桌，還將折疊椅上牆收納，讓小空間有更多運用的可能性。
IKEA所推出的企業業務，有著一站式服務，包括專家諮詢、規畫、訂購、運送、到府組裝，還有10年保固期件，能因應不同企業文化與風格，重新翻轉空間，此次改造，IKEA先針對老師們訪談，打破傳統設計思維，讓輔導室有了全新風貌。
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