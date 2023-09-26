自揭內向鑑賞型人格 林柏宏靠「這一物」晉身片場人緣王 !

由林柏宏擔綱演出的《關於我和鬼變成家人的那件事》，狂掃全台3.6億元票房，更代表台灣角逐奥斯卡金像獎最佳國際影片獎，片中飾演傲嬌同志的林柏宏，因展現出神入化的演技而廣獲好評。雖然已練就一秒就帶觀眾入故事情節的「核彈級情緒切換能力」，但林柏宏表示卻因此產生了不少「職業災害」，深感晶亮不如以往的他，最近如願以償，以零負評暖男形象，擔綱白蘭氏強化型葉黃素精華凍代言人 !

林柏宏笑言，「白蘭氏本來就是我心目中No.1的愛牌，有了白蘭氏強化型葉黃素精華凍的加持，自己都覺得表演狀態特別水亮，能輕鬆駕馭更多元的演出層次。」而私下的林柏宏，大方分享自己是屬於內心情感豐富、而外在內斂沉穩的鑑賞型人格，「白蘭氏強化型葉黃素精華凍，就成為替我拓展交誼、展現關懷的橋樑，隨身帶上幾條，替夥伴們養護晶亮健康，酸甜美味的口感，也成為大家在忙碌之餘最好的犒賞。」觀察林柏宏在片場的好人緣，可見白蘭氏強化型葉黃素精華凍的晶亮魔力，不可小覷 !

林柏宏擔任「白蘭氏強化型葉黃素精華凍」代言人，大秀晶亮迷人秘密武器，加持好演技、更增進好人緣。 圖/白蘭氏提供

日夜磨戲，男神魅力就靠水亮新配方，隨時上陣都晶采

細數拍片需求，林柏宏分析，工作需求需要大量閱讀劇本，除拍攝時間經常日夜顛倒，還須忍受乾燥低溫光照的環境，在嘗試白蘭氏強化型葉黃素精華凍後，特別喜歡其中莓果的酸甜味，新添加的歐美聖品「智利酒果」水亮升級配方，也讓林柏宏大呼：「養成固定且長期的使用習慣之後，營養補給幫助晶亮ready。」玩心大發的林柏宏，甚至研究出各種精華凍的帥氣吃法，讓養護晶亮的行為變得有趣、更自然而然地養成日常習慣。

「白蘭氏強化型葉黃素精華凍」添加水亮升級配方，讓代言人林柏宏一顰一笑更加晶亮迷人。 圖/白蘭氏提供

男神自創吃法更美味 ! 大喊：我可以再來一條嗎 ？

為了維持最佳狀態，林柏宏大方透露他的小祕訣，就是每天都會放一條白蘭氏強化型葉黃素精華凍在床頭，當作早晨給自己的開機儀式；在高強度的拍戲工作結束後，也喜歡在收工時吃一條精華凍來慰勞自己。尤其正值夏季炎熱，林柏宏則發明出獨門的創意吃法，將「白蘭氏強化型葉黃素精華凍」冰在冷凍庫內、像吃Q彈的果凍冰一般，美味的程度，讓林柏宏直呼「凍未條」：「常常會忍不住想要一條接一條。」

體貼寵粉，賣萌甜喊：寶貝工作辛苦了! 呼籲適時休息、隨時補充晶亮

發揮暖男精神，林柏宏不忘呼籲養護晶亮的重要性，並貼心分享守護晶亮小秘訣：適當休息，專注20分鐘要休息10分鐘、多出外走走欣賞綠色風景、並隨時補充白蘭氏葉黃素強化型精華凍。最後，不忘在對廣大粉絲賣萌，甜喊寶貝工作辛苦了，一起來試試白蘭氏強化型葉黃素精華凍，照顧自己，也不忘分享給最重要的人，一起享受晶亮舒適。