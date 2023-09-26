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他花了30多萬…756張發票中獎4600元鼓勵不要氣餒 網：如果沒半張中真的會哭

聯合新聞網／ 綜合報導
為響應政府電子發票政策，很多人會綁定手機載具。本報資料照片
為響應政府電子發票政策，很多人會綁定手機載具。本報資料照片

為響應政府電子發票政策，很多人會綁定手機載具，歸戶發票還多了「雲端發票專屬獎」，只要存載具就有中獎機會。日前有一名網友發文，高興分享他中了7張發票，引發網友熱議。

有一名網友在論壇Dcard上以「發票整頁中獎 ccc起來」為題發文，他透露「雖然目前中獎4600元，但也是用錢堆起來的，還沒中的也先不要氣餒，還有雲端獎」。

原PO先秀出一張手機中的「我的發票」雲端發票照片，顯示他在112年的7月及8月共有756張發票，消費總金額為328,944元，「恭喜一般獎中4張，雲端獎還有中獎機會」。後來更新貼文，再貼出一張「我的發票」照片則顯示，「恭喜中了7張，可於10月6日至明年的1月5日前領獎」。

貼文一出迅速引起熱烈討論，許多人都深有同感，「原本想說，為什麼別人都中那麼多，我都不會中，看到消費金額，我選擇閉嘴 」、「月花三十多萬？」、「這樣平均一天要12-13張發票」、「有可能吧，像我開蝦皮賣場的手續費發票也有歸在發票存摺裡」、「756張發票到底是怎辦到的」、「看到700張，如果沒半張中真的會哭」。

有網友不解表示「請問你是用哪個載具app呢？ 怪獸發票最近問題超大」、「我驚訝的是怎麼在兩個月累積到七百多張發票，這麼多發票卻只有三十幾萬其實不多，代表他每張發票都是小金額，到底怎麼可以買這麼多東西」、「可以知道你買了什麼嗎？」不過，有網友回應「搞不好是有在做代購或是經營店面採買東西」。

電子發票 發票 載具 手機 Dcard

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