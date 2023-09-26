快訊

日本水產品逾萬公斤邊境遭攔 食藥署曝最新氚監測情形

恐怖巧合！桃女騎士遭撞亡 父去年也才死於天虹科技副總輪下

4歲女童溺水…26歲哥「見死不救」 淡定喝飲料旁觀影片曝光

中秋連假將至！全台最佳賞月時間和地點 賈新興這麼說

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興指出，明起到下周一東邊水氣很多，看到月亮機率低，西半部才有機會看到月亮。本報資料照片
台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興指出，明起到下周一東邊水氣很多，看到月亮機率低，西半部才有機會看到月亮。本報資料照片

周五（29日）起就是中秋連假，沒有颱風來擾亂，可以看到月亮嗎？台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在「Hsin Hsing Chia」YouTube頻道指出，最佳賞月時間為30日（周六 ）晚間8點至10月1日（下周日）凌晨2點桃園以南。

賈新興指出，明起到下周一，東邊水氣很多，看到月亮機率低，西半部才有機會看到月亮。前期受高壓出海偏弱東北風影響，30日晚間至10月5日受東北季風及低壓帶偏北風至東北風影響。

而受東北季風影響，10月1日起東北部，特別是宜蘭有進入異常且長時間降雨的時期，10月1日及2日宜蘭花蓮交界一帶雨會很明顯。10月3日到5日各地天氣穩定炎熱，午後山中部以南山區轉多雲。

賈新興指出，歐洲資料顯示，10月2日至3日有熱帶性低氣壓發展趨勢，但初步研判發展為颱風的機率不高。

賈新興 東北季風 颱風 中秋

延伸閱讀

9月至今才1颱風生成 賈新興：可能創72年來9月最少紀錄

中秋節天氣這些地區雨 賈新興：近期發展颱風機率不高

周六關注它發展趨勢 賈新興：生成颱風機率不高

周末這兩地注意較大雨勢 賈新興：未來10天無颱風生成

相關新聞

解除赴陸禁團令準備期屆滿 業者狂問主管機關靜悄悄

陸委會8月24日宣布恢復兩岸團客旅遊規劃，初期每天開放各2000人次團客來往，以1個月為準備期，並視陸方回應，再確定實施...

中秋連假將至！全台最佳賞月時間和地點 賈新興這麼說

周五（29日）起就是中秋連假，沒有颱風來擾亂，可以看到月亮嗎？台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在「Hsin H...

獨／她人美個性好能力強但有狐臭...醫：我曾解救整間公司

一名網友上網求救，指辦公室同事有嚴重狐臭，讓他每天水深火熱，頭痛噁心加想吐，詢問自己該如何長命百歲。對此，醫師表示，可建...

陳耀訓、Mr.啃值這個價？Joeman邀來賓「2200元奢華蛋黃酥對決400元平價蛋黃酥」

中秋節除了烤肉外，當然也要吃一下蛋黃酥。日前YouTuber Joeman在他的頻道「Joe是要對決S2」上一口氣對決了六家知名的蛋黃酥，引發網友熱議。

健保下月放寬給付缺血性腦中風救命藥 年增1600人受惠

為搶救急性缺血性腦中風病人之黃金治療關鍵時間，健保署自112年10月1日起放寬血栓溶解劑「rt-PA藥品」及「急性缺血性...

可以降溫了！周六起東北季風南下 全台降溫

最近白天非常熱，到底何時才有機會降溫變涼一點？天氣風險公司天氣分析師柯聿寧今天指出，周六下半天到下周一北方有一波東北季風...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦