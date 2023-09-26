中秋連假將至！全台最佳賞月時間和地點 賈新興這麼說

周五（29日）起就是中秋連假，沒有颱風來擾亂，可以看到月亮嗎？台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在「Hsin Hsing Chia」YouTube頻道指出，最佳賞月時間為30日（周六 ）晚間8點至10月1日（下周日）凌晨2點桃園以南。

賈新興指出，明起到下周一，東邊水氣很多，看到月亮機率低，西半部才有機會看到月亮。前期受高壓出海偏弱東北風影響，30日晚間至10月5日受東北季風及低壓帶偏北風至東北風影響。

而受東北季風影響，10月1日起東北部，特別是宜蘭有進入異常且長時間降雨的時期，10月1日及2日宜蘭花蓮交界一帶雨會很明顯。10月3日到5日各地天氣穩定炎熱，午後山中部以南山區轉多雲。

賈新興指出，歐洲資料顯示，10月2日至3日有熱帶性低氣壓發展趨勢，但初步研判發展為颱風的機率不高。