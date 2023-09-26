新北18家急救責任醫院 中秋連假最後一天全部停診
中秋節連假即將到來，新北市衛生局整理18家急救責任醫院門診停診時間表，除急診連假期間24小時正常作業以外，門診在連假第三天全部停診。
衛生局指出，連假第一天新北市立土城醫院全時段維持正常門診，樹林仁愛醫院、耕莘醫院兩院區、瑞芳礦工醫院、台北醫院及樂生療養院等6家醫院，上午時段也有提供部分門診；連假第二天各醫院維持平時周六時段門診，連假最後一天適逢周日，新北市18家急救責任醫院門診停診，僅急診維持24小時正常作業。
衛生局建議民眾可先電話查詢確認，以免白跑一趟而延誤看診，或上健保署服務時段查詢網頁（網址：https://info.nhi.gov.tw/INAE1000/INAE1000S01）。此外，今年登革熱疫情嚴峻，戶外活動要做好防蚊措施，例如穿著淺色長袖長褲、使用敵避 (DEET)類防蚊液等等。
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