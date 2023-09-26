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解除赴陸禁團令準備期屆滿 業者狂問主管機關靜悄悄

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
業界普遍期待兩岸觀光盡快開放。本報資料照
業界普遍期待兩岸觀光盡快開放。本報資料照

陸委會8月24日宣布恢復兩岸團客旅遊規劃，初期每天開放各2000人次團客來往，以1個月為準備期，並視陸方回應，再確定實施日期；而如今1個月期限已到，我國政府從上至下仍對開放事宜靜悄悄，公協會這幾天已接獲不少業者詢問。對此，交通部長王國材表示，目前仍未開放，尚待與陸委會討論；交通部觀光署則說，配合政策循序推動兩岸旅遊交流相關事宜。

今年以來國內業者多次喊話，盼疫後盡速恢復兩岸觀光交流，繼陸委會開放10個兩岸定期航點，眼看我國只差鬆綁組團赴陸旅遊的禁團令，但業者從年初等到將近年尾，陸委會、觀光署皆強調，需視陸方回應對等開放。

陸委會8月24日宣布，恢復兩岸團客旅遊規劃，並將以1個月為準備期，包括雙方旅行業名單、從業人員人力配置、旅遊資源及接待能量盤點等，為確保國人前往大陸團體旅遊品質，也將於1個月準備期間內與旅行業者討論恢復團體旅遊應注意事項，讓業者認為將迎來曙光。

眼看1個月準備期屆滿，各級機關仍未宣布相關進度，也讓業者充滿疑惑。觀光署僅說，配合兩岸恢復旅遊交流政策，已於9月中旬辦理10場次「旅行業辦理兩岸團體旅遊法規與實務研習課程」，向旅行業宣導赴陸安全提醒事項，及說明陸團管理法規、入台證申辦、通報等事宜。政府歡迎大陸旅客來台觀光立場不變，後續將配合政策循序推動兩岸旅遊交流相關事宜。

中華民國旅行商業同業公會理事長蕭博仁表示，過去1個月相關單位已找旅遊業者說明相關準備事項、安全講習等，業界普遍認為1個月期限到後就會開放，這2天已接到許多業者詢問，多數以為9月25日一到即可組團赴陸旅遊，但至今陸委會未正式說明，移民署、觀光署也不敢說，長期處於不確定性，旅遊業者卡在中間都不知道要不要準備，希望相關單位盡快講清楚。

中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽指出，陸方8月25日已批判陸委會「在兩岸交流史上創下不光彩紀錄」，就代表我國在未做任何更動前，陸方不會給任何回應，在這個情況下就是無解。業界普遍希望先開放台灣發團去大陸，至於陸客來不來是另一回事，但當前業者已對政府不抱期待，預計可能最快也要等到明年選舉過後。

陸委會 觀光署 交通部長 王國材 陸客

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