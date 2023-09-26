北市青年高失業 專家分析原因與建議

根據統計數據顯示，台北市的青年失業人數在六都中佔比最高，15至24歲的失業率高達15.8％，面對這樣的高失業率，專家學者有話說。

Career就業情報顧問臧聲遠說，所謂「台北市青年失業率冠於六都」，一方面不符合大家的實際感受，另一方面則是台北市就業情勢如果真如統計數字提到的差，為何還有那麼多外縣市年輕人，要「北漂」到台北市找工作？

Career就業情報顧問臧聲遠。 圖／臺北市就業服務處提供

臧聲遠指出，由於台灣的失業率，是按照「戶籍地」而非「常住地」來推算，北漂青年在台北工作，或是不少設籍於基隆、桃園等鄰近縣市但在台北市工作的青年，雖降低了其戶籍地所在縣市的失業率，同時也等於減少了臺北市青年的工作機會。

政治大學勞工研究所教授成之約則表示，青年失業問題，是當今亞洲年輕世代共同面臨的困境，失業問題不僅僅是就業機會的不足所導致，有高達63.3％是因為對工作不滿意，轉職頻繁和求職準備期過長，都是造成青年失業率高的原因之一，當務之急是如何推動有效政策，降低青年尋職時間，找到合適工作，緩解產業缺工潮。

政治大學勞工研究所教授成之約。 圖／臺北市就業服務處提供

不少年輕人對於畢業後的職涯方向感到困惑，對求職感到焦慮，擔心自己陷入失業的困境。為了協助青年縮短求職準備時間，臺北青年職涯發展中心(TYS)提供青年免費職涯諮詢服務，協助青年進行職前規劃，並積極推動實習平臺3.0計畫，與大專院校和企業合作，鼓勵學生在學期間參與實習，提早體驗職場，並培養實際的工作技能，確保能夠更順利進入職場。同時，臺北市政府為鼓勵青年運用公立就業服務資源，並降低青年尋職及轉職之失業青年尋職成本，113年預計辦理提供一年期的青年尋職保險，補足新鮮人畢業後到就業前的保險空缺，還有共享運具方案，協助其儘速尋職，縮短失業期間。