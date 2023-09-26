快訊

台人自助遊日愛住連鎖東橫INN 鄉民激推：便宜外還有3大優點

「切西瓜」撞死23歲女騎士 桃園駕駛肇逃宜蘭…警尋獲竟身亡

亞運射擊／上屆金牌組合失準 林穎欣、呂紹全資格賽淘汰

聽新聞
test
0:00 / 0:00

獨／她人美個性好能力強但有狐臭...醫：我曾解救整間公司

聯合報／ 記者吳慧芬／高雄即時報導
高雄長庚醫院醫學美容中心主任、皮膚科醫師黃麗珊說明清新微波熱能止汗淨味治療的過程。記者吳慧芬／攝影
高雄長庚醫院醫學美容中心主任、皮膚科醫師黃麗珊說明清新微波熱能止汗淨味治療的過程。記者吳慧芬／攝影

一名網友上網求救，指辦公室同事有嚴重狐臭，讓他每天水深火熱，頭痛噁心加想吐，詢問自己該如何長命百歲。對此，醫師表示，可建議同事就醫，現有手術與非手術除狐臭的治療方法，他曾收過一間公司的感謝信，指因他成功治療一名狐臭患者，「解救整間公司」。

有網友在臉書社團匿名公社PO文，指「我同事狐臭很嚴重，辦公室都是那個味，她上完的廁所更慘，我每天都水深火熱，頭痛噁心外加想吐，她有老公、她有老公，我真心的滿滿佩服，我該怎麼辦才能長命百歲，止汗劑制狐臭，拜託她用還是不想用。」

此文一PO，引發網友討論，「生命誠可貴，離職吧」、「這味真的有夠可怕」、「感覺我在這裡都聞到了」、「桌上放芳香罐，口罩裡塗精油」、「開窗或不要呼吸二選一，要不他走或你走」、「囤積口罩，不要怪他，他也很不願意」，但也有網友說「請快刪文，不要影響大家的心情。」

高雄長庚醫院醫學美容中心主任、皮膚科醫師黃麗珊表示，狐臭可分為侵入性治療與非侵入性治療，目的都是破壞阻斷會出異味的頂漿腺分泌，侵入性治療是做頂漿腺刮除術或微創的旋轉刀頂漿腺刮除術，非侵入性治療則是在患部注射肉毒桿菌素，或做清新微波熱能止汗淨味治療，治療方法各有利弊，建議網友可勸同事就醫評估治療方式。

高雄一名知名整外醫師指，他曾收過一封來自某公司的「感謝信」，內文寫著公司有位狐臭同事，人美、個性好、做事能力強，但就是有狐臭，讓同處辦公室的同事們每天得忍受異味，但有天這名狐臭同事，突然沒味道了，私下詢問，原來她就醫接受了狐臭治療，「謝謝您，謝謝醫師，您解救了我們全公司。」

黃麗珊指，各種治療皆有它的優缺點，由於每個人的問題、體質、嚴重度、生活型態以及對效果的期待都有所不同，專業的諮詢以及診斷評估非常重要，一定要尋找專業的醫師作出個人化的治療。

有網友上網求救，指同事狐臭嚴重，讓他天天頭暈想吐，該如何才能長命百歲。圖／翻攝臉書社團匿名公社
有網友上網求救，指同事狐臭嚴重，讓他天天頭暈想吐，該如何才能長命百歲。圖／翻攝臉書社團匿名公社
清新微波熱能止汗淨味治療會破壞會分泌異味的頂漿腺，達到消除異味的效果。圖／黃麗珊醫師提供
清新微波熱能止汗淨味治療會破壞會分泌異味的頂漿腺，達到消除異味的效果。圖／黃麗珊醫師提供

醫師

延伸閱讀

驚！女子患鼻竇炎多年難戒1個壞習慣 致鼻內長10多團真菌

屁屁好痛還出血恐怕是痔瘡！5大治療方式告別坐立難安

全球第2例豬心移植成功！拯救58歲垂死病患 術後狀況佳

狐臭味炸裂！醫勸5類食物少吃：2飲品台灣很多人幾乎天天喝

相關新聞

陳耀訓、Mr.啃值這個價？Joeman邀來賓「2200元奢華蛋黃酥對決400元平價蛋黃酥」

中秋節除了烤肉外，當然也要吃一下蛋黃酥。日前YouTuber Joeman在他的頻道「Joe是要對決S2」上一口氣對決了六家知名的蛋黃酥，引發網友熱議。

中秋連假南海及菲律賓東方海面有熱帶擾動 吳德榮曝影響機率

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，中秋連假南海及菲律賓東方海面各有熱帶擾動，但無...

獨／她人美個性好能力強但有狐臭...醫：我曾解救整間公司

一名網友上網求救，指辦公室同事有嚴重狐臭，讓他每天水深火熱，頭痛噁心加想吐，詢問自己該如何長命百歲。對此，醫師表示，可建...

健保下月放寬給付缺血性腦中風救命藥 年增1600人受惠

為搶救急性缺血性腦中風病人之黃金治療關鍵時間，健保署自112年10月1日起放寬血栓溶解劑「rt-PA藥品」及「急性缺血性...

可以降溫了！周六起東北季風南下 全台降溫

最近白天非常熱，到底何時才有機會降溫變涼一點？天氣風險公司天氣分析師柯聿寧今天指出，周六下半天到下周一北方有一波東北季風...

影／一上體育課就被圍攻罷凌 狐臭少女淚灑診間讓人心酸酸

體育課該是可盡情跑跳、放鬆時刻，但高雄有名12歲國一少女，只要上體育課流汗，身上就散發出濃郁的狐臭，臭味更帶進「班班有冷...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦