獨／她人美個性好能力強但有狐臭...醫：我曾解救整間公司

一名網友上網求救，指辦公室同事有嚴重狐臭，讓他每天水深火熱，頭痛噁心加想吐，詢問自己該如何長命百歲。對此，醫師表示，可建議同事就醫，現有手術與非手術除狐臭的治療方法，他曾收過一間公司的感謝信，指因他成功治療一名狐臭患者，「解救整間公司」。

有網友在臉書社團匿名公社PO文，指「我同事狐臭很嚴重，辦公室都是那個味，她上完的廁所更慘，我每天都水深火熱，頭痛噁心外加想吐，她有老公、她有老公，我真心的滿滿佩服，我該怎麼辦才能長命百歲，止汗劑制狐臭，拜託她用還是不想用。」

此文一PO，引發網友討論，「生命誠可貴，離職吧」、「這味真的有夠可怕」、「感覺我在這裡都聞到了」、「桌上放芳香罐，口罩裡塗精油」、「開窗或不要呼吸二選一，要不他走或你走」、「囤積口罩，不要怪他，他也很不願意」，但也有網友說「請快刪文，不要影響大家的心情。」

高雄長庚醫院醫學美容中心主任、皮膚科醫師黃麗珊表示，狐臭可分為侵入性治療與非侵入性治療，目的都是破壞阻斷會出異味的頂漿腺分泌，侵入性治療是做頂漿腺刮除術或微創的旋轉刀頂漿腺刮除術，非侵入性治療則是在患部注射肉毒桿菌素，或做清新微波熱能止汗淨味治療，治療方法各有利弊，建議網友可勸同事就醫評估治療方式。

高雄一名知名整外醫師指，他曾收過一封來自某公司的「感謝信」，內文寫著公司有位狐臭同事，人美、個性好、做事能力強，但就是有狐臭，讓同處辦公室的同事們每天得忍受異味，但有天這名狐臭同事，突然沒味道了，私下詢問，原來她就醫接受了狐臭治療，「謝謝您，謝謝醫師，您解救了我們全公司。」