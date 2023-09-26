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可以降溫了！周六起東北季風南下 全台降溫

聯合報／ 記者葉冠妤╱台北即時報導
天氣風險公司天氣分析師柯聿寧指出，周六下半天到下周一北方有一波東北季風南下，預計東北部高溫可降到28-29度，中南部高溫略降1-2度，仍然有午後雷陣雨機會。
天氣風險公司天氣分析師柯聿寧指出，周六下半天到下周一北方有一波東北季風南下，預計東北部高溫可降到28-29度，中南部高溫略降1-2度，仍然有午後雷陣雨機會。

最近白天非常熱，到底何時才有機會降溫變涼一點？天氣風險公司天氣分析師柯聿寧今天指出，周六下半天到下周一北方有一波東北季風南下，冷空氣強度仍然不強，但預計東北部高溫可降到28-29度，中南部高溫略降1-2度，仍然有午後雷陣雨機會。

柯聿寧指出，今天仍然是東北風環境，受東方水氣移入影響，迎風面東北部、恆春半島仍然有短暫陣雨，北部白天高溫還會再比昨天下降約2度，背風面的中南部沒有明顯影響，今仍有34-36度高溫機會，到了午後熱力條件充足加上水氣增多，可能受雷陣雨影響，雨勢也可能較大。

晚間中南部沿海有海陸風交會，可能發展出一些雲雨，天氣不是很穩定；桃園以南到台中平地一帶是相對比較穩定的區域，但風力偏大，類似天氣型態可持續到周六。

柯聿寧指出，周六下半天到下周一北方有一波東北季風南下，冷空氣的強度仍然不強，不過預計東北部的高溫可降到28-29度，跟過去幾天相比，是比較舒適的溫度，因環境水氣略多，持續多雲或陰偶有短暫雨；中南部影響不大，高溫略降1-2度，仍有午後雷陣雨機會。

熱帶系統部分，柯聿寧指出，未來一周低壓活動偏向南海、日本東南方到關島附近海域，不用擔心中秋有颱風來搗亂，預估下周中後期低壓活動範圍有機會更往菲東海域移動趨勢，不過距離時間比較久，暫時不用太過關注。

高溫 東北季風

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