連假來趟藝文小旅行！「享讀福爾摩沙」創新書市全台多地起跑

由文化部獎勵辦理的「享讀福爾摩沙」創新書市，繼上月在高雄衛武營與澎湖前寮里成功揭開序幕、9月於宜蘭羅東跟新北三重接續辦理後，即將迎來中秋連假，全台多地書市接棒登場，邀請民眾藉由走逛書市，重溫閱讀帶來的感動。

「享讀福爾摩沙」創新書市共獲全國22縣市實體書店熱烈響應，首場大型書市8月26日於高雄衛武營、澎湖前寮里登場，共超過3萬人次參與；本月在羅東林業文化園區，集結20家書店、工藝、日常雜貨、美食攤位的宜蘭林業小鎮森活書食節也吸引超過5千人次民眾共襄盛舉。

由於緊接著就是中秋節連假和國慶連假，搭上民眾連假計畫出遊的需求，包含台東、新北、台中、高雄及宜蘭等多個城市，都在這段時間舉辦創新書市，讓大人小孩有機會親身走一趟創新書市，透過參與市集、講座、音樂、電影、傳統戲曲及文創手作等多元主題活動，重新認識閱讀及實體書店不同的面貌。

文化部表示，臺東故事館配合落成60周年館慶，將於9月28日至10月1日，結合出版社、在地獨立書店，並串連台東舊站特區的市集以及鐵花村、波浪屋等具有藝文與南島文化意象的特色場館景點，打造一個集食農市集、音樂、講座、手作體驗等元素的台東閱讀日特色書展。10月1日並有無論如河書店在新北淡水公司田溪程氏古厝辦理結合手作文創、美食與文化體驗的淡水流域食農小市集。

高雄三餘書店與柚仔林合和學堂書店合作，10月7日舉辦「讀冊雄hó踅等你來＋1」美濃場，地點在美濃的邱添貴派下伙房，以後生書市為主題，現場集結書店、文創、藝文團體、咖啡甜點30個攤位，搭配客家文化主題講座、音樂演出、新住民關懷影展，企圖傳達美濃客庄長達三個世紀的農村價值，以及新美濃的多元文化。

同樣在10月7、8日起跑的還有台中「綠空．紙本市」創意書市集，現場規畫「本、雜、食、學」四大市集展區，包括20家獨立書店與閱讀空間，40家選物、特色飲食、風格攤店的精選策展，以及多場音樂表演、繪本說故事、城市走讀及閱讀講座，邀請遊客沿著鐵道漫步，走入紙本編織的生活風格！