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東北風影響 彭啟明：北部白天高溫降2度

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
天氣風險公司總經理彭啟明說，東北風持續，北部白天高溫預計再下降約2度。本報資料照片
天氣風險公司總經理彭啟明說，東北風持續，北部白天高溫預計再下降約2度。本報資料照片

最近白天熱得像夏天，天氣風險公司總經理彭啟明今天在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，東北風持續，今天維持東北風環境，北部白天高溫預計再下降約2度。

彭啟明指出，昨天雲林到高雄出現局部大雷雨，短時間內雨勢強。因東北風持續，今天維持東北風環境，影響北部及恆春半島的天氣狀況。受天候影響，北部白天高溫預計再下降約2度。

彭啟明指出，中南部午後仍有雷陣雨的機會，雨勢可能較大。因海陸風交會：晚間中南部沿海可能發展出一些雲雨，天氣不穩定。桃園到台中平地相對穩定，但風力較大。

至於中秋假期天氣，彭啟明指出，預計周六下半天至下周一東北季風南下，帶來較舒適溫度。熱帶系統活動主要集中在南海、日本東南方和關島附近，中秋無須擔心颱風。但下周中後期，低壓活動範圍可能移動至菲東海域。

彭啟明 東北風 中秋

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