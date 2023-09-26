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中秋連假南海及菲律賓東方海面有熱帶擾動 吳德榮曝影響機率

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中秋連假南海及菲律賓東方海面有熱帶擾動 吳德榮曝影響機率

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
今日至周四各地多雲時晴、白天氣溫微降仍偏熱；水氣略增，東半部及大台北東側偶有局部短暫雨的機率。󠀠本報資料照片
今日至周四各地多雲時晴、白天氣溫微降仍偏熱；水氣略增，東半部及大台北東側偶有局部短暫雨的機率。󠀠本報資料照片

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，中秋連假南海及菲律賓東方海面各有熱帶擾動，但無論是否發展成颱，與台灣皆保持安全距離，對天氣無影響。29日20時北部海面有微弱鋒面掠過，迎風面水氣略增、並持續至10月2日。

吳德榮指出，今晨資料顯示，熱帶低壓已登陸越南中部，沒有成颱機率。最新歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今日至周四各地多雲時晴、白天氣溫微降仍偏熱；水氣略增，東半部及大台北東側偶有局部短暫雨的機率，不穩定度略提高，西半部近山區午後有局部短暫陣雨或雷雨，範圍略擴大。

今日各地區氣溫：北部23至35度、中部24至35度、南部24至35度、東部22至34度。

吳德榮指出，最新歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，中秋連假（29日至10月1日）南海及菲律賓東方海面各有熱帶擾動，但無論是否發展成颱，與台灣皆保持安全距離，對天氣無影響。

吳德榮指出，29日20時北部海面有微弱鋒面掠過，迎風面水氣略增、並持續至10月2日。中秋連假大台北、東半部雲量稍增，偶有局部短暫雨的機率，氣溫微降；新竹以南多雲時晴、近山區午後有局部短暫陣雨或雷雨，白天仍偏熱。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮指出，熱帶低壓已登陸越南中部，沒有成颱的機率(左圖)。中秋連假南海及菲律賓東方海面各有熱帶擾動，但對天氣無影響，29日20時(右圖)北部海面有微弱鋒面掠過。擷取自「三立準氣象.老大洩天機」專欄
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮指出，熱帶低壓已登陸越南中部，沒有成颱的機率(左圖)。中秋連假南海及菲律賓東方海面各有熱帶擾動，但對天氣無影響，29日20時(右圖)北部海面有微弱鋒面掠過。擷取自「三立準氣象.老大洩天機」專欄

吳德榮 中秋

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