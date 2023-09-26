中秋連假南海及菲律賓東方海面有熱帶擾動 吳德榮曝影響機率

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，中秋連假南海及菲律賓東方海面各有熱帶擾動，但無論是否發展成颱，與台灣皆保持安全距離，對天氣無影響。29日20時北部海面有微弱鋒面掠過，迎風面水氣略增、並持續至10月2日。

吳德榮指出，今晨資料顯示，熱帶低壓已登陸越南中部，沒有成颱機率。最新歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今日至周四各地多雲時晴、白天氣溫微降仍偏熱；水氣略增，東半部及大台北東側偶有局部短暫雨的機率，不穩定度略提高，西半部近山區午後有局部短暫陣雨或雷雨，範圍略擴大。

今日各地區氣溫：北部23至35度、中部24至35度、南部24至35度、東部22至34度。

吳德榮指出，最新歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，中秋連假（29日至10月1日）南海及菲律賓東方海面各有熱帶擾動，但無論是否發展成颱，與台灣皆保持安全距離，對天氣無影響。