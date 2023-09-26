聽新聞
test
0:00 / 0:00

疾管署：參考國際防疫 評估用藥

聯合報／ 記者鄒尚謙李青縈／台北報導

疫情瞬息萬變，許多免疫低下族群擔心保護力不足，希望有足夠防護措施，抵禦新冠病毒超強突變力、感染力。衛福部疾管署副署長曾淑慧表示，我防疫政策參考國際作法，再參酌國內實際情況，由專家議定，今年冬天鼓勵民眾接種一劑XBB.1.5變異株疫苗，建議免疫低下、高危險族群都要接種疫苗。

在單株抗體方面，疾管署統計，至今年九月九日總共採購一萬劑Evusheld單株抗體，已用六五三三劑，庫存三四六七劑，目前正在整理及盤整所有臨床使用的效果，評估效益。

曾淑慧說，只要Evusheld仍有庫存、未屆效且有效等前提下，均由政府公費支應，供患者使用。

她表示，若未來有新的單株抗體問世，將參考疫情變化、國際情形，並確認其效力，舉行專家會議，再考慮採購，若有必要，將請行政院使用相關經費支應。

曾淑慧強調，為確保民眾獲得妥善的治療，政府將在有限財源下，持續參依疾病流行趨勢、藥物最新臨床實證、公共衛生及社會成本效益、專家建議及國際作法等因素，評估用藥的可能性。

疫情 庫存 疫苗

延伸閱讀

免疫低下族群後疫時代更要防護 專家籲增強保護力

免疫低下族群憂心保護力 疾管署：參考國際防疫 評估用藥

台南登革熱增323例、累積9463例 移工自購退燒藥將被媒合快篩

鼓勵長者打滿3種疫苗 桃園送超商禮券與快篩

相關新聞

開車前吃安眠藥 「藥駕」昏睡輾斃騎士

高雄一名男子飽受失眠之苦，某天睡前忘記服用安眠藥，隔天上班出門前「補吃」，開車時突然睡著，直接衝撞並輾斃停等紅燈的女騎士...

「藥駕」交通事故 年奪300命

「藥駕」致命風險不亞於「酒駕」，台北市藥師公會推估我國每年至少三百人死於「藥駕」所造成交通事故，高於一一一年酒駕事故死亡...

新冠XBB疫苗今開打 領500元禮券

莫德納ＸＢＢ.1.5疫苗今開打，優先開放給六十五歲以上民眾，為刺激打氣，除了提供五百元禮券，中、彰、投等縣市衛生局還送十...

免疫低下族 後疫時代更需永續性防護

時序逐漸進入秋、冬，公衛專家憂心，隨著新冠病毒變種株的出現，未來可能有新一波疫情。台大公共衛生學院流行病學與預防醫學研究...

台南登革熱防疫 東區34名里長投入消毒工作

台南本土登革熱昨天新增323例確診，累計9463例，由於不少住家室內被多次化學噴藥，民眾希望放寬自行噴藥的限制，市府昨防...

疫後中京院再登台 于魁智、李勝素重現經典

一九九三年，中國國家京劇院首次來台，民國傳奇人物張學良也曾是座上客。一晃卅年，中京院昨舉辦訪台卅周年記者會，這是中京院第...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦