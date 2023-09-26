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「藥駕」交通事故 年奪300命

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北報導
藥駕奪命 道安危機 製表／元氣中心
藥駕奪命 道安危機 製表／元氣中心

「藥駕」致命風險不亞於「酒駕」，台北市藥師公會推估我國每年至少三百人死於「藥駕」所造成交通事故，高於一一一年酒駕事故死亡二七一人，而國人最常「藥駕」藥物為降血糖藥、安眠藥和肌肉鬆弛劑，台北市衛生局局長陳彥元呼籲中央重視「藥駕」問題，盡速研擬罰則。

據統計，三成五駕駛每周服用至少一種可能造成危險駕駛的藥物，引發潛在交通危機。全國藥師公會理事長黃金舜表示，台灣慢性病患者高達六百萬人，不少民眾於用藥後開車上路，如果嗜睡、昏沉、注意力無法集中，就可能險象環生，有必要透過法規抑止「藥駕」。

衛福部公布去年國人十大死因排行，「事故傷害」位居第八，其中三一四三人死於「運輸事故」，推估一成以上為「藥駕」所導致，每年間接或直接帶走三百餘人性命，人數高於「酒駕」。

北市聯醫臨床藥學組主任鮑俊蓓表示，衛教團隊至台北市監理站、計程車服務站等場域進行宣導時，累積蒐集三四八位駕駛（九成男性、一成女性）資料，結果發現，三成三曾於駕駛時服用藥物，進一步分析藥物成分，前三名分別為降血糖藥、安眠藥、肌肉鬆弛劑。

黃金舜表示，肌肉鬆弛劑是國人常用的藥物，常見副作用為「嗜睡」，而降血糖藥則容易造成耳鳴、頭暈等，影響到駕駛的行車判斷能力；一旦低血糖，則可能暈厥，造成重大車禍事故。

為了方便民眾辨識，北市聯醫將藥品分作四級，從最危險的安眠藥、抗精神病藥、散瞳劑、肌肉鬆弛劑等處方藥，到民眾最常接觸的止咳藥、抗組織胺以及含有可待因的藥水等分門別類，透過衛教方式，提升國人對於「藥駕」的警覺。

每年約有三百人死於「藥駕」，而交通部統計，一一一年酒駕事故死亡二七一人，陳彥元表示，政府應該重視此議題，除了積極宣導藥物分級，應盡速擬定「藥駕」相關法規，訂定裁罰基準，全國適用，才能有效降低悲劇發生。

黃金舜指出，約有一百五十萬名慢性病患者具有駕車習慣，政府應積極衛教民眾「藥駕」知識，以利後續推動法案上路。

酒駕

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