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免疫低下族群想過正常社交生活 擔心只有疫苗還不夠

聯合報／ 記者蘇湘雲／台北即時報導
台灣病友聯盟理事長吳鴻來台認為，只要醫學證明其防護措施可發揮效果，且對病患有利，在相關政策規畫上，都應該讓病患有選擇權，不致因防護不足受到傷害。本報資料照片
台灣病友聯盟理事長吳鴻來台認為，只要醫學證明其防護措施可發揮效果，且對病患有利，在相關政策規畫上，都應該讓病患有選擇權，不致因防護不足受到傷害。本報資料照片

疫情解封，大眾對新冠病毒的威脅愈來愈輕忽，不過有一群人，也就是癌症病友、曾接受骨髓移植等免疫低下族群卻「剉著等」，擔心疫苗防護力不足，一旦缺少單株抗體等保護措施，或單株抗體保護中斷，極可能熬不住新冠病毒攻擊。

台灣癌症基金會執行長賴基銘憂心，新冠病毒容易突變，雖然多數的人已建立免疫防護力，但對於免疫低下族群，這意味著「更容易受感染」、「感染後易演變成重症」，且「病毒在體內時間拉長，更可能傳染給其他人」。

賴基銘指出，癌症病患接受化療時，一受感染，病情惡化，治療更棘手，癌症治療還可能被迫中斷，需特別照護，若醫師評估有必要，事先建議病患施打疫苗再加上單株抗體保護，避免兩難局面。

「免疫低下族群同樣也希望和其他人一樣回歸正常生活、擁有正常社交的機會。」台灣年輕病友協會副理事長劉桓睿說，對多數人來說，疫情已解封，但不少免疫低下病友還是生活得像過去疫情嚴峻時期，不僅口罩不敢脫下，盡量少去公共場所，更不用說擁有正常社交生活，去醫院更是繃緊神經。

他認為，政府應思考幫助這群病患恢復正常生活，無論提供疫苗或單株抗體，給予免疫低下病友延續性保護。

新冠疫苗對免疫低下族群有幫助，但不少免疫低下病患就算接種新冠疫苗，防護力還是很低弱。臨床研究顯示，這群病患特別需要追加單株抗體，以提升防護力。台灣病友聯盟理事長吳鴻來認為，不管疫苗或單株抗體，只要是醫學證據證明其防護措施可發揮效果，且對病患有利，在相關政策規畫上，都應該讓病患有選擇權，不致因防護不足受到傷害。

台灣癌症基金會執行長賴基銘憂心，新冠病毒容易突變，雖然多數的人已建立免疫防護力，但對於免疫低下族群，這意味著「更容易受感染」、「感染後易演變成重症」，且「病毒在體內時間拉長，更可能傳染給其他人」。本報資料照片
台灣癌症基金會執行長賴基銘憂心，新冠病毒容易突變，雖然多數的人已建立免疫防護力，但對於免疫低下族群，這意味著「更容易受感染」、「感染後易演變成重症」，且「病毒在體內時間拉長，更可能傳染給其他人」。本報資料照片
台灣年輕病友協會副理事長劉桓睿說，不少免疫低下病友不僅口罩不敢脫下，盡量少去公共場所，更不用說擁有正常社交生活，去醫院更是繃緊神經。</p><!--6--><p> </p><p> 本報資料照片
台灣年輕病友協會副理事長劉桓睿說，不少免疫低下病友不僅口罩不敢脫下，盡量少去公共場所，更不用說擁有正常社交生活，去醫院更是繃緊神經。

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新冠疫苗 癌症治療 疫情

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