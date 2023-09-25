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免疫低下族群憂心保護力 疾管署：參考國際防疫 評估用藥

聯合報／ 記者鄒尚謙李青縈／台北即時報導
許多免疫低下族群擔心保護力不足，衛福部疾管署副署長曾淑慧表示，我防疫政策參考國際作法，再參酌國內實際情況，由專家議定。本報資料照片
許多免疫低下族群擔心保護力不足，衛福部疾管署副署長曾淑慧表示，我防疫政策參考國際作法，再參酌國內實際情況，由專家議定。本報資料照片

疫情瞬息萬變，許多免疫低下族群擔心保護力不足，希望有足夠防護措施，抵禦新冠病毒超強突變力、感染力。衛福部疾管署副署長曾淑慧表示，我防疫政策參考國際作法，再參酌國內實際情況，由專家議定，今年冬天鼓勵民眾接種一劑XBB.1.5變異株疫苗，建議免疫低下、高危險族群都要接種疫苗。

在單株抗體方面，疾管署統計，至今年九月九日總共採購一萬劑Evusheld單株抗體，已用六五三三劑，庫存三四六七劑，目前正在整理及盤整所有臨床使用的效果，評估效益。

曾淑慧指出，只要Evusheld仍有庫存、未屆效且有效等前提下，均由政府公費支應，供患者使用。若未來有新的單株抗體問世，將參考疫情變化、國際情形，並確認其效力，舉行專家會議，再考慮採購，若有必要，將請行政院使用相關經費支應。

曾淑慧強調，為確保民眾獲得妥善的治療，政府將在有限財源下，持續參依疾病流行趨勢、藥物最新臨床實證、公共衛生及社會成本效益、專家建議及國際作法等因素，評估用藥的可能性。

疫情 庫存 疫苗

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