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免疫低下族群後疫時代更要防護 專家籲增強保護力

聯合報／ 記者林琮恩蘇湘雲／台北即時報導
專家指出，免疫低下族群必須提升防護力、減少新冠變異病毒株所帶來的急重症威脅。 本報資料照片
專家指出，免疫低下族群必須提升防護力、減少新冠變異病毒株所帶來的急重症威脅。 本報資料照片

時序逐漸進入秋、冬，公衛專家憂心，隨著新冠病毒變種株的出現，未來可能有新一波疫情。台大公共衛生學院流行病學與預防醫學研究所教授陳秀熙表示，新冠病毒亞變異株不斷變種，導致病毒傳播力、免疫逃脫漸強，高齡、免疫低下、具慢性病史等脆弱族群感染風險高，單株抗體、疫苗、抗病毒藥物是增強保護力三大支柱。

台大醫院內科部感染科教授盛望徽認為，新冠疫情可能捲土重來，惡性腫瘤、血液疾病患者，或接受器官移植的病患、ＨＩＶ等免疫不全族群，因免疫低下，一旦感染新冠病毒，將比一般人更容易面臨重症、死亡威脅。

陳秀熙說，外界多認為新冠疫情已結束，但事實是「超額死亡」至今還未下降，截至八月，國內超額死亡率仍達百分之十五，「新型亞變種新冠病毒已然成為啃老病毒」，脆弱族群不應被犧牲，呼籲針對脆弱族群建立加強防疫措施，且至少應維持至年底。

陳秀熙表示，「危險分層、精準防疫」概念，後疫情時代仍然適用，如長照機構應有更完整的防疫措施。至於如何增強脆弱族群面對新冠病毒的保護力？政府應針對單株抗體、疫苗、抗病毒藥物進行共同評估，找尋科學證據以作為決策基礎。

「對免疫低下族群來說，注射單株抗體也是個人防護一環。」盛望徽指出，研究發現，部分免疫低下族群注射疫苗後，免疫保護反應不到三成，在這種情況下，單株抗體可針對免疫低下族群提供更多保護，且效果達六個月。不過隨新變種病毒株的出現，單株抗體的預防效果可能下降，但即使如此，單株抗體還是可產生交叉保護力。

陳秀熙和盛望徽皆認為，對於免疫低下族群的防護，應以科學證據為依據，從疫苗、單株抗體到抗病毒藥物等，考量國家財務，進行整體性、永續性的常規防疫規畫，才能對群體帶來真正的保護。

疫情 疫苗 陳秀熙

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