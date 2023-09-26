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健康主題館／吃完別急著丟 柚子皮5大妙用

聯合報／ 陳詩婷／康寧醫院營養師
柚子皮可別急著丟，有許多意想不到的妙用。本報資料照片
柚子皮可別急著丟，有許多意想不到的妙用。本報資料照片

中秋節快到了，最應景的水果就是柚子。不過，吃完的柚子皮可別急著丟，除了做成好玩的柚子帽，還有許多意想不到的用途。例如柚子的綠皮可以入菜，提煉取出的柚子精油，不但有柚子的清香，還能除臭、抗菌、防蚊等好處；白色如海綿的柚瓢，則能防蟲、除臭。

1.柚子茶顧呼吸道

柚子皮洗刷乾淨，用熱水燙過後，用刨刀刨出柚子的綠（黃）皮，直接放進鍋中煮湯，可以煮出柚皮苷，對呼吸道極好，特別是有久咳不治（帶濃痰的熱咳）、便秘問題的人，更是適合。如果擔心柚子皮有苦味，可以加入些許蜂蜜一起蒸煮，或與茶葉一起泡開，還有解油膩、降低膽固醇、預防心血管疾病等好處。

柚子茶。本報資料照片
柚子茶。本報資料照片

2.柚子皮可防蚊蟲

將柚子皮剪成條狀，曬乾後，可以點燃作為蚊香之用，放在門口、窗口，都有防蚊、驅蟲的效果。此外，曬乾的柚子皮用有孔洞的袋子裝好，放在米桶、床邊或是衣櫃角落，還能防蚊蟲。

柚子皮可製成防蚊液。圖／123RF
柚子皮可製成防蚊液。圖／123RF

3.做成天然清潔劑

將柚子綠皮切成小段放進玻璃瓶，倒入75％的酒精，淹過柚子皮，約靜置兩周後，可萃取出柚子皮精油，與椰子油起泡劑混和，就是一款清洗油膩餐具的天然洗碗精。若要拿來清洗身體或臉部也是可以，但建議椰子油起泡劑可換為胺基酸起泡劑，較為溫和。柚子萃取液：椰子油起泡劑（胺基酸起泡劑）：水的比例，為1：1：3。

柚子皮製成的天然清潔劑。本報資料照片
柚子皮製成的天然清潔劑。本報資料照片

4.柚子健康烤肉醬

柚子味道酸甜，果皮可去油膩，兩者混在一起，當成中秋烤肉沾醬最適合不過，味道清香又能解油膩。

【烤肉醬食譜】

食材：柚子果肉三分之一顆、柚瓢三分之一顆、蘋果半顆、檸檬汁半顆、蒜頭三顆、蔥段一段、醬油100毫升、米酒一大匙、香油一匙、香菜少許。

作法：

1.將所有食材（除了香菜外）全部置入果汁機，攪打均勻即可。

2.最後再放入香菜，喜歡吃辣的民眾可以加點辣椒片。

柚子健康烤肉醬。本報資料照片
柚子健康烤肉醬。本報資料照片

5.柚瓢可燉湯燉肉

柚子皮白色的部分，稱為柚瓢，含有大量的纖維素及柚皮苷等成分，不少研究發現，這類營養素有促進胰島素釋放的作用，對血糖控制不穩的人極好。

柚瓢的纖維多、吸附油脂的能力好，與油脂含量豐富的肉品一起燉煮，恰好能降低菜餚的脂肪含量，還能起到化解油膩的作用，譬如紅燒肉、滷肉、滷豬蹄膀、燉雞湯等，都很適合與柚瓢一起燉煮，適合患有心血管疾病患者食用。

【柚子白瓢燉五花肉食譜】

食材：五花肉500克、兩顆柚子的白瓢、蔥段適量、薑片適量、醬油適量、米酒適量。

作法：

1.先將五花肉洗淨，燙過血水。

2.柚子皮去掉綠皮，留下白色部分，切成適口大小。

3.取一陶鍋，將五花肉、柚瓢、蔥段、薑片、醬油、米酒置入，加入水淹沒所有食材，進行燉煮直到五花肉軟爛，即可享用。

馬鈴薯燉肉。本報資料照片
馬鈴薯燉肉。本報資料照片

吃柚子「藥」小心

柚子含有與葡萄柚類似的「呋喃香豆素」，會抑制小腸及肝臟中的代謝酵素，若服用血壓藥、stain類降血脂藥、抗心律不整藥、免疫抑制劑、部分安眠藥與抗鬱或焦慮等藥物，都需注意不可與柚子或葡萄柚同食。

若要食用柚子，儘量與藥物間隔兩小時以上，淺嘗幾瓣即可，以防產生預期外的藥物副作用。

食材 防蚊 香菜

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吃完柚子，皮別急著丟！柚子皮5妙用，營養師教你自製天然清潔劑

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