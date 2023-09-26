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健康你我他／退休找回健康 自主獨立不足

聯合報／ 文／江清香（北市南港）
這個退休力檢測，真實地反映了我退休力的優勢與不足。圖／江清香提供
這個退休力檢測，真實地反映了我退休力的優勢與不足。圖／江清香提供

我一向不喜歡作坊間流傳的心理測驗、人格測試，總認為那只是一種放諸四海皆準的「佛瑞效應」罷了，但這個退休力檢測，卻真實地反映了我退休力的優勢與不足。

猶記得幾年前，我因未屆齡退休，周遭皆是反對的聲音，紛紛以自身的經驗告訴我退休後會很無聊，或以經濟考量勸我三思。但那時我的工作壓力大到血壓居高不下，日日為失眠所苦，身體狀況很差。有感於人間苦短，且「生活不只是眼前的苟且，還有詩和遠方」，生活簡樸、物質欲望不高的我，雖月退休金不多，尚足以應付生活用度，毅然決定退休。

事實證明這個決定是對的，退休後生活規律、壓力不再，連降血壓藥也不必吃了。且樂於學習新知、追求夢想，上各種課程、當志工，因此5項核心能力中的社會連結、活躍好學皆得滿分，但健康力勉強及格，檢測後才知道聽力及視力也需要做定期檢查，尤其聽力不佳是失智的危險因子。

由於我的個性優柔寡斷、多愁善感，又是排行六個哥哥後的小妹，婚後老公也很顧家，養成我依賴的習性，因此自主獨立的核心能力最不足。

一直以來想要做的「預立醫療決定」遲遲未付出行動，面對獨居將漸漸成為常態的未來，這是我亟需檢討的部分，是我接下來重要的生命課題。

獨居 失眠 老公

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