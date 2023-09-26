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入秋呼吸道拉警報 醫師一天驗出6病毒

聯合報／ 記者沈能元／台北報導

秋冬季節到來，各種病毒蠢蠢欲動，最近小兒科診所人滿為患，多名醫師示警，不論大人、小孩發燒的人愈來愈多，已進入秋冬呼吸道疾病高峰期。

開業小兒科醫師陳信宏表示，上周門診一天共驗出6種病毒，包括流感、腺病毒、新冠肺炎、呼吸道融合病毒（RSV）、腸病毒及病毒性腸胃炎，提醒若出現發燒症狀，要趕快就醫篩檢、治療。

陳信宏說，上周一天內驗到6種病毒，雖然都不是同一個人，但觀察到已是呼吸道疾病高峰期。隨後又有4名感染呼吸道融合病毒（RSV）的病童，每個人都發高燒，咳到吐，痰好多；另有3名兒童出現流感併發腦炎重症，年齡都未滿10歲，10月2日公費流感疫苗即將開打，家長應盡速讓家中幼童施打流感疫苗，避免感染重症。

基層醫療協會理事長、小兒科醫師林應然說，最近一周大小病人擠滿診間，「病人真的很多」，比起前一周增加3、4成，除新冠病毒、流感病毒外，還有副流感病毒、腸病毒等，與新冠疫情後的免疫負債有關，「今年秋冬一次大爆發」。

「免疫負債的債，最後都是要還的。」林應然提醒，如果出現發燒、咳嗽等身體不適，一定要就醫治療，最近各種病毒活躍，外出應戴口罩、勤洗手，避免前往人潮擁擠的場所，才能遠離病毒感染。

流感疫苗 醫師 發燒

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