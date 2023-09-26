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台南登革熱防疫 東區34名里長投入消毒工作

聯合報／ 記者李文德鄭惠仁／台南報導
台南東區公所開設施藥人員培訓課程，學習各種化學防治的器具、了解功能。記者李文德／攝影
台南東區公所開設施藥人員培訓課程，學習各種化學防治的器具、了解功能。記者李文德／攝影

台南本土登革熱昨天新增323例確診，累計9463例，由於不少住家室內被多次化學噴藥，民眾希望放寬自行噴藥的限制，市府昨防治會議決議，若為病例發生周遭50公尺住戶，將由住戶自行噴藥。另因消毒人力逐漸吃緊，東區公所有34名里長昨完成培訓，可投入消毒工作。

市府指出，昨會中決議，社區有群聚病例，家裡沒有被噴槍噴藥過，強制戶內噴藥，但若家裡有被噴槍噴過藥的住戶，以強制孳清取代戶內噴藥；若孳清有發現病媒蚊孳生源，由防疫人員執行壓罐噴藥。如果是單一病例，確案住家由防疫人員執行壓罐噴藥，而周遭50公尺內住戶發給罐裝殺蟲劑，住戶自行噴藥。

東區區公所昨在德光里活動中心開設施藥人員培訓課程共6小時，公所表示，近來發現消毒業者人力吃緊，盼里長作為社區領頭羊；市政府也提供通過培訓的34名里長每人1台電動式噴霧器，民政局長姜淋煌說，讓里長都投入，民眾也較願意一起防疫。

圍下里長石桂霖說，萬一噴藥人員缺乏情況下就能夠由基層里長協助，一方面能更快速的消毒，一方面里長們也比較清楚社區內的死角，會有極大的成效。

東區 登革熱 確診

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