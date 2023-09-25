台南登革熱增323例、累積9463例 移工自購退燒藥將被媒合快篩

台南市今天新增本土登革熱323例，累積9463例。南市藥師公會將轉知所有藥局，遇有移工購買退燒藥品且出現疑似登革熱症狀，將直接媒介至快篩合約檢驗所或衛生所做登革熱篩檢。市長黃偉哲強調，近期將透過高空作業車加強各區天溝巡查，要將孳生源一網打盡。

南市登革熱疫情自9月12日達到高峰以來，近期病例數逐漸回落，有反轉曙光出現，今受到假日效應的影響，病例數有微幅上升，疾管署副署長羅一鈞強調未來1周是關鍵期，上周已下降，這周要乘勝追擊。

今日323例分布狀況為南區66例，東區54例，北區及安南區各46例，永康區43例，中西區22例，安平區19例，歸仁區8例，關廟區5例，仁德區4例，安定區3例，麻豆區及新化區各2例，柳營區、善化區及學甲區各1例。

疾管署機動防疫隊近期查核結果發現孳生源有減少的趨勢，顯示市民在登革熱防疫意識有提升，但天溝、屋後溝仍是容易被忽略的地方，提醒家戶應加強防範，中央將持續協助縣市在同一陣線共同為守護所有市民健康努力。市長黃偉哲強調，市府各單位持續加強動員孳清，針對天溝部分，近期將透過高空作業車加強各區天溝巡查，盼能將所有孳生源一網打盡。

台南登革熱防疫總顧問許以霖與台南市藥師公會理事長陳寶惠、南瀛藥師公會理事長王英彥及台南縣醫檢師公會理事長潘顯堂今天共同協商防疫相關事宜，3位理事長對於南市府防疫作為表示肯定，並願意全力支援登革熱防疫，公會將轉知所有藥局，遇有移工前往藥局購買普拿疼等退燒藥品（指示藥）且出現疑似登革熱症狀，將直接媒介至快篩合約檢驗所或衛生所做登革熱篩檢，另後續如確診將協助輔導移工加入台南共照雲數位平台。

共照雲內有登革熱衛教資訊、即時更新登革熱防疫合作社區藥局及檢驗所等豐富資訊，提供使用民眾一站式便捷服務，更提供確診者後續的追蹤與關懷，盼能為市民健康帶來多一層的保障。