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日本正式批准阿茲海默症新藥 最快年內開始投藥

中央社／ 東京25日綜合外電報導
日本厚生勞動省今天正式批准美日藥廠合作開發的阿茲海默症新藥Lecanemab，日本醫療機構最快在今年內能開始使用這種新藥。藥價預計在3個月內敲定。示意圖／路透
日本厚生勞動省今天正式批准美日藥廠合作開發的阿茲海默症新藥Lecanemab，日本醫療機構最快在今年內能開始使用這種新藥。藥價預計在3個月內敲定。示意圖／路透

日本厚生勞動省今天正式批准美日藥廠合作開發的阿茲海默症新藥Lecanemab，日本醫療機構最快在今年內能開始使用這種新藥。藥價預計在3個月內敲定。

綜合日本放送協會（NHK）、日本經濟新聞報導，厚生勞動省（相當於衛生福利部）專家小組8月21日審核通過日本衛采製藥（Eisai）與美國藥廠百健（Biogen）合作開發的阿茲海默症新藥Lecanemab（又稱為Leqembi）。日本厚生勞動大臣武見敬三今天正式批准這種新藥。

衛采製藥公司執行長內藤晴夫表示，「這是治療阿茲海默症的歷史新頁」。

當β類澱粉蛋白質（amyloid beta,Aβ）在人類大腦中過度堆積，患者就容易誘發早發性阿茲海默症，正常的腦神經細胞壞死，造成腦萎縮。Lecanemab能夠消除大腦內的β類澱粉蛋白，臨床實驗顯示，使用Lecanemab約1年半的阿茲海默症患者，跟未使用藥物的患者相比，認知功能下降速度減緩了27%。

這是日本政府首次批准可消除大腦內β類澱粉蛋白的藥物。不過Lecanemab並非是能根治阿茲海默症的藥物，施藥的對象限於阿茲海默症的輕症患者。

美國政府今年7月已經核准這種新藥，1年要價約2萬6500美元（約新台幣85萬9000元）。

日本尚未決定藥價，要經過厚生勞動省的諮詢機構、中央社會保險醫療協會（簡稱中醫協）討論完公定價格後才有結論。

原則上，藥價的核定將從新藥獲得製售核准算起的60至90天內進行。

阿茲海默症的主要症狀是喪失記憶、有語言障礙等。日本的失智症患者當中以罹患阿茲海默症的患者居最多，占全體的6成以上。

厚生勞動省推估2020年日本國內的失智症患者達600萬人，2060年估計最多會增加至1150萬人，之中約有800萬人是阿茲海默症患者，占全體失智症患者的約7成。

日本經濟 阿茲海默症 患者

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