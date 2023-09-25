插鼻胃管卻意外進入頭顱怎麼活？醫曝影像「在大腦內彎曲」：非常少見

一名有長期飲酒男性病人，嚴重持續性嘔吐入院，在治療過程中，需要放置鼻胃管。但讓人想不到的是，在放完鼻胃管後，個案「精神狀態」產生劇烈變化，只好先請麻醉科醫師插管，趕緊找原因。之後，在腦部電腦斷層中，才發現醫師是在放鼻胃管時，竟然插到了病人頭顱內。

國泰醫院精神科主治醫師廖泊喬於臉書貼文，只見一張人類頭部電腦斷層影像，看見鼻胃管從鼻腔進入大腦，並在大腦內彎曲。此篇醫學研究刊登在「麻醉學」（Anesthesiology），此為喬治亞醫師收治的個案。

鼻胃管放置意外，可能與長期酒癮有關。廖泊喬受訪時表示，回顧起來，鼻胃管插入頭顱，其實非常少見，在文獻中出現不多次，但大多數情況都和臉部或頭部創傷有關，如顏面骨骼外傷、錯位，可能出現此一問題。

不過，有一個趨勢可以繼續觀察，那就是「物質使用者」。廖泊喬指出，特別是古柯鹼和長期飲酒者，都可能因為長期使用後，導致「中臉結構異常」，包括鼻骨篩狀板變薄等，而當放置鼻胃管時，即可能穿破此結構，這些都是物質使用者平常所不知道的風險，真的到了緊要關頭，才會發生危險。

文章下方有臉書粉絲留言，這樣的話，病人還能存活嗎？廖泊喬回應，「我也很想知道，希望之後有後續追蹤的資料」，並提醒，如果長期飲酒、酒癮、使用非法藥物或曾有顏面外傷患者，進行鼻胃管插管時，應充分告知醫師相關資訊，避免出現類似風險。

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