快訊

亞運柔道／確定延續生涯！35歲「女王」連珍羚宣布拚巴黎奧運

麥當勞新版APP將登場！優惠券、點數兌換時限一次看 網曝1招輕鬆換

發布了個寂寞？華為新品絕口不提手機、晶片 陸網失望：不如不看

聽新聞
test
0:00 / 0:00

插鼻胃管卻意外進入頭顱怎麼活？醫曝影像「在大腦內彎曲」：非常少見

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
廖泊喬表示，鼻胃管放置意外，可能與長期酒癮有關。圖／取自廖泊喬醫師臉書。醫學影像出處：cite: Gaurav P. Patel, Ronnie Zeidan, Elizabeth A. Wilson, Susan A. Smith; Intracranial Nasogastric Tube Placement in a Nontrauma Patient. Anesthesiology 2023; 139:492
廖泊喬表示，鼻胃管放置意外，可能與長期酒癮有關。圖／取自廖泊喬醫師臉書。醫學影像出處：cite: Gaurav P. Patel, Ronnie Zeidan, Elizabeth A. Wilson, Susan A. Smith; Intracranial Nasogastric Tube Placement in a Nontrauma Patient. Anesthesiology 2023; 139:492

一名有長期飲酒男性病人，嚴重持續性嘔吐入院，在治療過程中，需要放置鼻胃管。但讓人想不到的是，在放完鼻胃管後，個案「精神狀態」產生劇烈變化，只好先請麻醉科醫師插管，趕緊找原因。之後，在腦部電腦斷層中，才發現醫師是在放鼻胃管時，竟然插到了病人頭顱內。

國泰醫院精神科主治醫師廖泊喬於臉書貼文，只見一張人類頭部電腦斷層影像，看見鼻胃管從鼻腔進入大腦，並在大腦內彎曲。此篇醫學研究刊登在「麻醉學」（Anesthesiology），此為喬治亞醫師收治的個案。

鼻胃管放置意外，可能與長期酒癮有關。廖泊喬受訪時表示，回顧起來，鼻胃管插入頭顱，其實非常少見，在文獻中出現不多次，但大多數情況都和臉部或頭部創傷有關，如顏面骨骼外傷、錯位，可能出現此一問題。

不過，有一個趨勢可以繼續觀察，那就是「物質使用者」。廖泊喬指出，特別是古柯鹼和長期飲酒者，都可能因為長期使用後，導致「中臉結構異常」，包括鼻骨篩狀板變薄等，而當放置鼻胃管時，即可能穿破此結構，這些都是物質使用者平常所不知道的風險，真的到了緊要關頭，才會發生危險。

文章下方有臉書粉絲留言，這樣的話，病人還能存活嗎？廖泊喬回應，「我也很想知道，希望之後有後續追蹤的資料」，並提醒，如果長期飲酒、酒癮、使用非法藥物或曾有顏面外傷患者，進行鼻胃管插管時，應充分告知醫師相關資訊，避免出現類似風險。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

醫師 鼻胃管

延伸閱讀

不是每種體力活都好 研究：高勞動工作患失智風險大增

老是忘東忘西、記憶力變差，難道是失智？試試「腦排毒飲食法」

洪曉蕾病危插管！王世均赴西班牙13天急救難 吳淡如大讚「最佳前夫」

一類食物吃太多，恐容易焦慮難入睡！5妙方讓大腦回歸平靜

相關新聞

「史上最混亂」三大疫苗將開打 時程、對象一次看清楚

秋冬季節，各類病毒、細菌活躍，包括新冠病毒、流感病毒、肺炎鏈球菌常造成生命威脅。衛福部疾管署明天及10月2日將開放「莫德...

插鼻胃管卻意外進入頭顱怎麼活？醫曝影像「在大腦內彎曲」：非常少見

一名有長期飲酒男性病人，嚴重持續性嘔吐入院，在治療過程中，需要放置鼻胃管。但讓人想不到的是，在放完鼻胃管後，個案「精神狀...

醫警告病毒肆虐！照顧腸病毒兒 爸也中鏢「雙手長滿紅疹水泡」

最近許多民眾發燒、感冒，造成兒童門診量大增，也有不少家長淪陷。根據多位醫師透露，秋冬來臨之際是呼吸道疾病感染高峰，包括A型和B型流感、RSV病毒、腺病毒，以及近期逐漸升溫的腸病毒。

幸運兒花26元中千萬！7-11統一發票開出 5位千萬得主門市出爐

財政部開出最新一期2023年7-8月統一發票中獎號碼，統一超商共開出16位百萬大獎得主，包含5張千萬特別獎、5張2百萬特...

好天氣要沒了！明起水氣增加 中秋連假「這些地區」雨勢明顯

中央氣象署表示，明天水氣增加，北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部地區及山區有局部短...

112億元推動台中國際機場2040年量能提升 增建第三航廈

國發會今天委員會議審議通過行政院交議、交通部陳報「台中國際機場2040年整體規劃」報告，全案將陳報行政院核定。由於疫後加...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦