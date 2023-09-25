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112億元推動台中國際機場2040年量能提升，增建第三航廈

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導

國發會今天委員會議審議通過行政院交議、交通部陳報「台中國際機場2040年整體規劃」報告，全案將陳報行政院核定。由於疫後加速復原，中部地區工商活動熱絡、機場周邊航太產業及科技產業發展迅速、亞太地區航空市場蓬勃發展、中美貿易戰加速供應鏈重組，推估台中國際機場2040年的旅客量將達500萬人次，因此預計以112.42億元提升台中國際機場設施的量能。

國發會表示，台中機場短期除需新建及整建滑行道外，中長期需在2035年以前增設4架位停機坪，而既有航廈將在2032年飽和，必須興建第三航廈擴增航廈容量，以滿足目標年需求，由於第三航廈的興建，將增設停車場並同步改善車輛路邊停等問題。

國發會表示，交通部提報「台中國際機場2040年整體規劃」後，2021年5月行政院核定的「台灣地區民用機場2040年(目標年)整體規劃」，上位系統規劃有關台中國際機場的「中部地區國際門戶機場」、「中部地區國內樞紐機場」、「低成本航空發展基地」、「中部地區航空關聯產業發展核心區域」功能定位，衡酌國內外環境的變化，滾動檢討其功能及資源配置，預計以112.42億元提升台中國際機場設施的量能。

交通部⺠⽤航空局局⻑林國顯表示，根據統計，2019年機場使用人次達7200萬人次，其中6千萬是國際航空人次，1200萬是國內航班人次，而6千萬國際航空人次有4869萬人次在桃園，占約80%，台北松山、高雄機場各占8%，台中機場占4%。台中機場主要是台中、彰化、苗栗等8縣市700萬人口航運使用基地，由於有大量精密工業及旅遊業希望能以此為基礎「中進中出」，

國發會表示，Covid-19疫情前台中國際機場旅客量逐年成長，2019年的旅客量達282萬人次，已逼近當時航廈的年容量290萬人次，交通部於是進行既有第一航廈及第二航廈的改善工程，改善工程已於今年7月完成，改善後既有航廈的年容量提升至369萬人次。

機場 臺中 交通部

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