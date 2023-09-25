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千萬富翁落這縣市！ 全聯幸運兒只付60元中特別獎

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
全聯開出112年7、8月份發票共開出1張特別獎及1張特獎。圖／全聯福利中心提供
全聯開出112年7、8月份發票共開出1張特別獎及1張特獎。圖／全聯福利中心提供

財政部稍早公布了112年7～8月統一發票得獎號碼，全聯福利中心本期統一發票開出1張特別獎及1張特獎，特別獎開出門市位於彰化縣的芬園芬草門市，幸運中獎者購買養樂多、燕麥飲、綠茶等飲品總計367元，結帳時使用紅利及禮券，現金僅實付60元，就獲得特別獎1,000萬元；特獎開出門市為大安樂利，幸運中獎者花費450元購買奇異果、火龍果等生鮮蔬果品項，即獲得特獎200萬元。

全聯112年7、8月份共開出超過25萬個獎項，提醒7、8月份有來全聯消費的民眾，不要忘記對一下手中的發票，幸運得主可能就是自己。全聯也鼓勵民眾存雲端發票對獎更方便，除了會主動通知中獎，設定歸戶後可自動匯入指定帳戶之外，於門市兌換五獎、六獎、雲端專屬獎還可再加贈福利點。

統一發票 特別獎

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