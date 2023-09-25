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花3元就中百萬！全家統一發票本月有13位大獎幸運兒

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
全家便利商店2023年7～8月統一發票共開出13組大獎。圖／全家便利商店提供
全家便利商店2023年7～8月統一發票共開出13組大獎。圖／全家便利商店提供

全家便利商店2023年7～8月中獎發票，開出2組特別獎1,000萬元，分別落在全家苗栗中山店、美濃泰安店，其中有消費者僅花費10元購買報紙就幸運中大獎。

特獎200萬元則開2組，獎落全家高雄中安店及新竹科館店，其中有幸運得主購買鮮食商品「雙重起司烘蛋捲」，僅花費69元就將200萬大獎抱回家。

頭獎20萬元則有6位消費者幸運獲得，獎項分別於全家新店行政店、員林黎明店、烏日火車頭店、板橋美庭店、宜蘭新吳沙店及大園仁德店開出，最低僅花費12元使用影印服務就成為頭獎得主。

另外，為了鼓勵民眾使用載具索取電子發票，財政部針對雲端發票提供專屬百萬元獎，全家共開出3組，分別位於高雄翠北店、台中新福樂店、台中漢強店；3位幸運得主皆花費不到35元購買飲品即獲得100萬大獎，相當幸運。

全家便利商店本期共開出3組雲端發票專屬獎，其中有消費者只花3元就中大獎。圖／全家便利商店提供
全家便利商店本期共開出3組雲端發票專屬獎，其中有消費者只花3元就中大獎。圖／全家便利商店提供

電子發票 頭獎 特別獎

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