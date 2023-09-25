花3元就中百萬！全家統一發票本月有13位大獎幸運兒

最近許多民眾發燒、感冒，造成兒童門診量大增，也有不少家長淪陷。根據多位醫師透露，秋冬來臨之際是呼吸道疾病感染高峰，包括A型和B型流感、RSV病毒、腺病毒，以及近期逐漸升溫的腸病毒。

2023-09-25 16:43