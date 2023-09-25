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只花26元中千萬！7-ELEVEN本期統一發票共開出16位大獎

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
財政部開出最新一期2023年7-8月統一發票中獎號碼，統一超商共開出16位百萬大獎得主，包含5張千萬特別獎、5張2百萬特獎、6張雲端發票專屬獎。圖／7-ELEVEN提供
財政部開出最新一期2023年7-8月統一發票中獎號碼，統一超商共開出16位百萬大獎得主，包含5張千萬特別獎、5張2百萬特獎、6張雲端發票專屬獎。圖／7-ELEVEN提供

財政部稍早開出最新一期2023年7～8月統一發票中獎號碼，統一超商共開出16位百萬大獎得主，包含5張千萬特別獎、5張2百萬特獎、6張雲端發票專屬獎，此外，2023年5～6月期尚有13.3萬張、總計約5,000萬元獎金的OPEN POINT APP會員載具中獎發票尚未到ibon列印，提醒未兌獎幸運兒於2023年11月5日前持OPEN POINT APP就近到7-ELEVEN即可輕鬆列印，千元以下中獎發票還能於門市直接兌換商品或儲值獎金入icash Pay、icash2.0、餘額卡，可享有5～10%回饋。

5位獲得千萬大獎的幸運兒，其中一人只花26元就中千萬，一人在新竹市東區的7-ELEVEN交大門市購買26元的飲品；一人在新北市中和區的7-ELEVEN樂鑫門市購買49元的飲品、報紙；一人在桃園市中壢區的7-ELEVEN成龍門市購買60元的飲品；一人在新北市三重區的7-ELEVEN大智門市購買89元的飲品、麵包；還有一人在台中市烏日區的7-ELEVEN榮泉門市購買100元的民生用品。

而5位獲得2百萬特獎的民眾，其中一人靠提貨卡與點數折抵，並支付餘額5元就中2百萬。一人在台中市南屯區的7-ELEVEN惠中門市購買58元的鮮食；一人在台中市中區的7-ELEVEN聯鑫門市購買30元的鮮食；一人在台北市內湖區的7-ELEVEN行龍門市，使用提貨卡與點數折抵鮮食、CITY CAFE後，只花5元就中獎；一人在桃園市桃園區的7-ELEVEN桃華門市購買242元的飲品、民生用品；一人在新北市林口區的7-ELEVEN南勢埔門市購買928元的食品、飲品、CITY CAFE。

至於6位雲端發票專屬獎百萬得主，其中一人只花29元就中百萬，一人在桃園市桃園區的7-ELEVEN平昌門市購買121元的飲品、零食；一人在桃園市觀音區的7-ELEVEN千塘門市購買179元的瑞穗鮮乳；一人在台北市中山區的7-ELEVEN松京門市購買29元的民生用品；一人在台北市內湖區的7-ELEVEN瑞鑽門市購買44元的飲品；一人在桃園市觀音區的7-ELEVEN觀昌門市購買33元的鮮食；一人在台中市大里區的7-ELEVEN大衛門市購買79元的鮮食。

7-ELEVEN鼓勵會員使用OPEN POINT APP發票日誌，提供「消費管理」、「自動對獎」、「智能兌獎」三大服務，會員僅需於購物時開啟OPEN POINT APP發票日誌存入發票，即可享有免費自動對獎、中獎通知推播、中獎發票就近到7-ELEVEN列印與兌換、智能兌獎等一站式數位便民服務。

近期更宣布將於11月領先零售舉辦「OPEN POINT會員載具抽獎活動」，將以2023年9～10月期間消費存入OPEN POINT會員載具的雲端發票為抽獎券，預計抽出10名會員各贈送10萬點OPEN POINT點數，等同10萬元現金，另抽出3萬名會員各贈送100點OPEN POINT點數。

7-ELEVEN宣布11月舉辦「OPEN POINT會員載具抽獎活動」，將以2023年9-10月期間消費存入OPEN POINT會員載具的雲端發票為抽獎券，預計抽出10名會員各贈送10萬點OPEN POINT點數，等同10萬元現金，可跨通路當現金花。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN宣布11月舉辦「OPEN POINT會員載具抽獎活動」，將以2023年9-10月期間消費存入OPEN POINT會員載具的雲端發票為抽獎券，預計抽出10名會員各贈送10萬點OPEN POINT點數，等同10萬元現金，可跨通路當現金花。圖／7-ELEVEN提供

統一發票 桃園

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