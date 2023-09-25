好天氣要沒了！明起水氣增加 中秋連假「這些地區」雨勢明顯

中央氣象署表示，明天水氣增加，北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部地區及山區有局部短暫雷陣雨，清晨中南部地區也有零星短暫陣雨。周四起至周日東北風陸續增強，北部、東半部及恆春半島有明顯雨勢，中南部地區則要注意午後局部短暫雷陣雨。

氣象署預報員林定宜表示，明、後天台灣附近水氣增加，基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有不定時短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部地區及各地山區有短暫雷陣雨，清晨中南部要留意零星雨勢。各地高溫跟今天差不多，在32至36度之間，雲林、台南可能有局部36度高溫。

林定宜指出，周四到周六台灣東方是大低壓區，這幾天吹東北風環境，水氣迎風面北部、東半部地區較多，有不定時短暫雨，午後中南部及各地山區有雷陣雨。周日起東北季風增強，北部、東半部及恆春半島迎風面局部短暫陣雨明顯，其他地區則以午後雷陣雨為主，屆時北部、東半部會轉涼，白天高溫都在30度以下。

他也說，中秋連假期間，迎風面水氣較多，北部、東半部及恆春半島有明顯雨勢，中南部地區則要注意午後局部短暫雷陣雨，但預計晚上雲就會散去，看到月亮機會高。

至於颱風生成可能，他表示，目前還只是季風低壓帶，雖然有發展機會，但時間上可能要到下周，且還有很大變數，最新預測是不會接近台灣。