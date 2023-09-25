搶購國產蛋再掀「調蛋」潮！每籃重回千元大關 蛋農一點都不開心

進口蛋引疑慮，市場再度掀起搶購國產雞蛋風潮，蛋商之間也開始「調蛋」，每籃20台斤國產雞蛋重新站上1千元至1100元；蛋農一點都不開心，希望蛋價回歸市場機制，別再高低起伏不定。

彰化縣劉姓消費者到超市買到分裝巴西蛋的品牌雞蛋，煮熟食用後腹瀉，又有張姓消費者買到疑似進口蛋，一敲開蛋殼蛋黃就散開，聞起來沒異味，食用後還好沒異樣。民眾對進口蛋的品質不放心，都改買國產雞蛋，結果國產蛋都漲價，即使全國最大雞蛋產地的彰化縣，紅殼蛋市價每台斤58元漲到65元，值得慶幸的是都買得到雞蛋。

芳苑鄉林姓蛋農今天指出，經過今年春節前後的蛋荒，蛋小雞長大變中雞，那時的中雞「上生產線」產蛋，雞蛋供應量本來逐漸回穩，最近消費者對進口蛋品質失去信心，搶購國產蛋風潮再起，蛋雞場銷路暢旺。

林姓蛋農表示，每籃20台斤雞蛋產地出貨價約900元，有些蛋商為了搶貨調蛋，每籃喊到1元至1100元，紅心紅殼蛋「調蛋」喊到每籃1200元，蛋農並未因此心喜，每籃雞蛋合理利潤750元至800元，能維持平穩蛋價是最好狀況，忽高忽低非蛋農樂見。