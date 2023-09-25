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嘉義縣本土登革熱累計37例 竹崎鄉獅埜村多名果農確診

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣本土登革熱累計37例，竹崎鄉獅埜村多名果農確診。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣本土登革熱累計37例，竹崎鄉獅埜村多名果農確診。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣政府今天公布新增3例本土登革熱，確診者居住地包括竹崎鄉、朴子市及番路鄉，目前共累計確診37例，其中竹崎鄉占11例最多，獅埜村就有7例，有6例均為當地果農，嘉義縣政府除啟動孳生源查核、衛教及化學防治措施外，也於果園插旗警示。

嘉縣累計本土登革熱確診37例，包括竹崎鄉11例、梅山鄉8例、大林鎮5例、民雄鄉4例、太保、朴子及布袋各2例、中埔、水上鄉及番路鄉各1例，以竹崎鄉師埜村確診7例為最多，與獅埜村獅子頭段果農有關，5、8、10及12等4鄰較高風險區域擴大快篩出現1例陽性。

衛生局說明，23、24日針對獅埜村確診案周邊家戶擴大篩檢34人，再發現有1人NS1快篩為陽性，其餘皆為陰性，呼籲民眾暫時不要出入果園，已在周圍緊急插旗警示，將持續檢測民眾健康狀況，並派員加強稽查積水容器，凡查獲孳生源最高將處1萬5000元罰鍰。

衛生局長趙紋華表示，民眾習慣果園、戶外堆放儲水槽、洗滌農產品水缸、農具等雜物，形成病媒蚊孳生溫床，應立即清除，如經衛生單位查核，並查獲孳生源將處以裁罰。如有症狀要盡速就醫，善用71家快篩合約院所及早採檢，並主動通知衛生所，避免疫情擴散。

嘉義縣本土登革熱累計37例，竹崎鄉獅埜村多名果農確診。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣本土登革熱累計37例，竹崎鄉獅埜村多名果農確診。圖／嘉義縣政府提供

衛生局 確診 快篩

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