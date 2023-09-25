登山時地上蜂群突然發動攻擊 4人送醫 1女子住加護病房

3女2男5登山客今天在新北市瑞芳區四腳亭山區步道遭蜂螫傷，1名男子傷勢較輕自行就醫，另4人由救護車送到衛生福利部基隆醫院急救。醫師治療後，安排全數住院，其中劉姓女子曾休克，傷勢較嚴重，住進加護病房觀察，另3人住一般病房。

基隆市消防局「119」救災救護指揮中心今天上午10點46分接獲報案，位在四腳亭和基隆深澳境交界處的天外天花園墓園，有3女1男遭蜂螫傷，派遣救護車將70歲郭女、張女、60歲劉女和64歲郭男送往基隆醫院治療。同行69歲鄭姓男子自行就醫。

4名傷者意識都清醒，由救護車送到基隆醫院時，劉女幾乎癱軟，另3人還能行走。醫師治療過程中，劉女一度休克，醫師緊急給予升壓藥及抗過敏藥物，生命徵象回穩，安排4人住院觀察。

據了解，5人今天相約爬山時，行進時排成一列，前後兩人都有帶殺蟲劑以防萬一。郭男說，看到前方地上有蜂時，大家原本想要靜靜的從旁邊繞過去，只是路很小，還沒通過，蜂群就展開攻擊。

張女說，一開始蜂群聚在一起，「一坨在地上」，然後突然一整群飛起來，「嗡嗡嗡」圍繞著她，被螫了1、20下，非常痛。