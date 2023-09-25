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營養師示警 中秋烤肉一舉動恐致癌

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
烤肉示意圖。圖／南投醫院提供
烤肉示意圖。圖／南投醫院提供

周五（29日）就是中秋節，不少民眾近期已經開始烤肉過節，但營養師提醒，中秋烤肉除要擔心吃進過多熱量、油脂及鹽分，更要注意，別放任油脂滴入炭火中，以免產出多環芳香烴化合物（PAHs），具致癌風險，對身體危害較大。

衛福部南投醫院指出，中秋節前後應景大啖烤肉、月餅配著啤酒，已成台灣人習慣的過節日常，但在享用美食的同時，可能因吃進過多的熱量、油脂及鹽分，因此烤肉食材應選擇低脂、低鹽與原型食物，適量享用才不會造成身體負擔。

南投醫院營養師陳佳祺說，食材上建議優先選擇富含膳食纖維、類黃酮與多酚化合物等植化素，像玉米筍、甜椒、香菇、茭白筍、絲瓜等蔬菜；豆干、瘦肉、去皮雞肉、魚肉、帶殼海鮮等低脂食材，減少飽和脂肪攝入，以降低對健康危害。

反之，高油脂食材就盡量避免，能少就少，像五花肉、雞皮、培根、香腸、熱狗等高油脂食物除了熱量高，燒烤時，若放任油脂滴入炭火中，過程中煙霧也會產出較多的多環芳香烴化合物（PAHs），具致癌風險，對身體危害較大。

此外，長時間高溫炭燒會使食物容易烤焦或吸收過多的燻煙，她表示，烤肉食材應該要盡量切薄，甚至將較難熟的食材先燙或微波過，以降低燒烤時間，也能避免食物烤不熟吃下肚，造成腹瀉問題。

陳佳祺也建議，利用電烤盤及瓦斯烤盤，簡單快速食材易熟、不用生火亦可減少不完全燃燒產生的多環芳香烴化合物，是較安全的選擇；但民眾烤肉時仍要注意，多數醃製品、加工製品、調味料與烤肉醬皆為高鈉製品，需注意食用量。

而民眾會購買各大賣場與購物平台的烤肉優惠組合優惠，稍不注意就可能購買過量，很常發生食材重複冷凍解凍，保存不當而造成食物腐敗；南投醫院也呼籲民眾，烤肉要適量享用，食材也要適量採買，以減少對荷包與健康的負擔。

食材 烤肉 中秋節

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