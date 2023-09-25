蛋價今起漲2元 超市、市場暫未出現搶蛋風潮

進口蛋問題連環爆，民眾信心度大降轉買國產蛋，北市蛋商公會今起蛋價漲2元，產地價45.5元、批發價55元，外界關注是否引發搶購潮。新北市蛋類加工派送業職業工會理事長王景鴻說，目前供應給攤商貨量都一樣，目前並未出現搶購風潮。

王景鴻指出，農業部年初進口雞蛋，是平衡黑市哄抬雞蛋價格好政策，雖然後面效期標錯，但並沒有食安疑慮需要全面下架，導致現在供需又出現失衡，年底恐怕又會缺蛋。不過目前供應給攤商貨量都一樣，據他了解目前並未出現搶購風潮。

王景鴻說，有些民眾一次買好幾盒，但其實自己也沒吃這麼多「一天也才吃一、兩顆」，他嘆這是台灣人的習性，就跟當初衛生紙搶購風潮一樣。現在因為進口蛋沒人想進，現在蛋漲價後以價制量，盼解決黑市哄抬蛋價情況。

永和區永安市場總幹事吳庭芳也說，市場有一兩攤賣蛋，這兩日並未出現排隊、搶蛋的情況；家樂福公關經理張君鴻說，家樂福一直都是賣國產蛋，僅5、6月配合農業部進澳洲蛋，現在貨架上都是國產蛋，也沒有缺蛋情況出現。