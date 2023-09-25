快訊

王力宏稱見不到生命中最重要的人？ 李靚蕾律師3點聲明反擊：昨天才見過

「最美里長」寫真書26日上市 陳紫渝預告今晚開直播聊聊

亞運柔道／力退地主蔡琪 35歲連珍羚4度參賽首闖亞運金牌戰

蛋價今起漲2元 超市、市場暫未出現搶蛋風潮

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
超市賣場一盒10顆蛋價格落在95至149元不等。記者劉懿萱／攝影
超市賣場一盒10顆蛋價格落在95至149元不等。記者劉懿萱／攝影

進口蛋問題連環爆，民眾信心度大降轉買國產蛋，北市蛋商公會今起蛋價漲2元，產地價45.5元、批發價55元，外界關注是否引發搶購潮。新北市蛋類加工派送業職業工會理事長王景鴻說，目前供應給攤商貨量都一樣，目前並未出現搶購風潮。

王景鴻指出，農業部年初進口雞蛋，是平衡黑市哄抬雞蛋價格好政策，雖然後面效期標錯，但並沒有食安疑慮需要全面下架，導致現在供需又出現失衡，年底恐怕又會缺蛋。不過目前供應給攤商貨量都一樣，據他了解目前並未出現搶購風潮。

王景鴻說，有些民眾一次買好幾盒，但其實自己也沒吃這麼多「一天也才吃一、兩顆」，他嘆這是台灣人的習性，就跟當初衛生紙搶購風潮一樣。現在因為進口蛋沒人想進，現在蛋漲價後以價制量，盼解決黑市哄抬蛋價情況。

永和區永安市場總幹事吳庭芳也說，市場有一兩攤賣蛋，這兩日並未出現排隊、搶蛋的情況；家樂福公關經理張君鴻說，家樂福一直都是賣國產蛋，僅5、6月配合農業部進澳洲蛋，現在貨架上都是國產蛋，也沒有缺蛋情況出現。

蛋價 農業部

延伸閱讀

高雄KK政線痛批政府進口蛋品失控 演成蛋價上漲悲劇

進口蛋完整流向未補正衛生局持續開罰 農業部代理部長回應了

雞蛋飆新高 張善政：市府查蛋價異常變動

林天來嗆「哪根蔥、放冷箭」 林佳新澄清：單挑應找農業部

相關新聞

千萬富翁是你嗎？7-8月統一發票開獎 千萬特別獎「21981893」

今（112）年7-8月期統一發票獎今天電視直播開獎。

買2瓶飲料中千萬！萊爾富統一發票幸運兒在湖口好客店

112年7～8月期統一發票今開獎，獎金1,000萬元特別獎中獎號碼為「21981893」，獎金200萬元的特獎中獎號碼為...

蛋價今起漲2元 超市、市場暫未出現搶蛋風潮

進口蛋問題連環爆，民眾信心度大降轉買國產蛋，北市蛋商公會今起蛋價漲2元，產地價45.5元、批發價55元，外界關注是否引發...

明起分三階段開打XBB.1.5新冠疫苗 「這族群」請先準備

目前國內外疫情仍以XBB為主流病毒株。衛福部疾管署表示，國內本土新冠肺炎併發症中，65歲以上民眾占7成以上，為降低感染新...

連假後關注秋颱發展 粉專：7至10天後可能低壓或擾動接近台灣

近期是否有颱風生成？非官方的民間氣象通報平台「天氣即時預報」臉書粉專表示，7至10天後可能有低壓或擾動發展、接近台灣。連...

正確「解暑」 避免吹出一身冷氣病！

剛成為小一新生的6歲的李小弟，因異位性皮膚炎及鼻過敏到醫院治療，治療後原已相當穩定，數月未再發作。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦