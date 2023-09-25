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明起分三階段開打XBB.1.5新冠疫苗 「這族群」請先準備

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
明起分三階段開打XBB.1.5新冠疫苗，65歲以上長著為優先施打對象。示意圖。本報資料照片
明起分三階段開打XBB.1.5新冠疫苗，65歲以上長著為優先施打對象。示意圖。本報資料照片

目前國內外疫情仍以XBB為主流病毒株。衛福部疾管署表示，國內本土新冠肺炎併發症中，65歲以上民眾占7成以上，為降低感染新冠病毒後併發重症和死亡風險，明（26日）起將優先開放65歲以上民眾接種「莫德納XBB.1.5疫苗」。並建議今年9月至明年9月，滿6個月以上全民應接種1劑莫德納XBB.1.5疫苗，而滿6個月至未滿5歲幼兒未曾接種者應接種2劑，2劑間隔28天。

疾管署副署長曾淑慧說，世界衛生組織(WHO)今年5月針對新冠疫苗抗原組成提出聲明，建議使用單價XBB.1衍生譜系作為新疫苗抗原成分，提升對抗主流病毒株的免疫保護力。

曾淑慧表示，疾管署9月底將備妥200萬劑莫德納XBB.1.5疫苗，另於10、11月分別再有200萬劑台台，總計達600萬劑，若全部施打完，人口占比可達近4成，若疫苗不夠用，疾管署還有800多萬劑的額度，可以向廠商採購。

疾管署指出，接種莫德納XBB.1.5疫苗須與前1劑新冠疫苗間隔12周（84天）以上，確診後則須間隔3個月（84天）以上，以延長疫苗保護力。

疾管署明（26日）起將分三階段，爲不同族群接種莫德納XBB.1.5疫苗：

一、9月26日優先開放65歲以上民眾接種

二、10月2日起再開放醫護人員接種

三、暫定10月9日起開放全民接種，將視上述接種情形調整。

疾管署表示，為鼓勵民眾接種，各地方政府自明（26日）起提供接種新冠疫苗的65歲以上民眾，500元(含)以下衛教品，請民眾踴躍前往接種，以提升免疫保護力。

疾管署提醒，考量新冠病毒變異株演及國內疫苗庫存量、效期及接種實務作業等因素，自提供莫德納XBB.1.5疫苗接種服務起，將同時停止提供莫德納原病毒株單價疫苗與雙價BA.4/5疫苗及BNT原病毒株單價疫苗接種；Novavax則持續提供民眾選擇。

疾管署呼籲，民眾前往接種新冠疫苗前，應備妥健保卡或其他可證明身分的證件，並記得攜帶「COVID-19疫苗接種紀錄卡」，於接種前評估時，說明過往疫苗接種史，以利醫生評估。

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