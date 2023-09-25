癌友5年存活率增幅10.4% 衛福部公布最新統計

癌症已蟬聯國人十大死因之首連續41年，醫療研究都積極因應癌症的治療。衛福部國健署今公布最新數據，已逾8成5癌症病友都在全台66家通過癌症診療品質認證醫院中接受治療，癌症5年存活率也逐步提升，最近統計增幅高達10.4%，顯示10年間癌症照護品質向上提升。

111年國人十大死因排行榜中，第一名為癌症，死亡人數有5萬1927人，占總死亡人數24.9%。其餘則依序為心臟疾病、嚴重特殊傳染性肺炎（新冠肺炎）、肺炎、腦血管疾病、糖尿病、高血壓性疾病、事故傷害、慢性下呼吸道疾病、腎炎腎病症候群及腎病變。

國健署長吳昭軍表示，癌症治療的複雜度高，常需要整合不同科別並互相配合，癌症診療品質認證醫院打破過去各科醫師獨立作戰的模式，透過整合癌症相關科別，成立多專科醫師團隊及整合式照護門診，並集結腫瘤內外科、放射腫瘤科、病理科、影像診斷科及腫瘤個案管理師等組成跨科別團隊；再配合營養師的飲食照護、心理師的心理諮商等團隊照護，以病人為中心的方式，協助病人及家屬安心抗癌。

「癌症診療品質影響病人的存活率及生活品質。」吳昭軍表示，醫院要獲得癌症診療品質認證，必須建立有醫學實證的診斷與治療的標準作業流程，包括化學治療、放射線治療及手術等，都必須依照既定標準執行，並制定癌友專屬的治療計畫書。此外，為確保病理及影像診斷的品質，更規範認證醫院要有完整的督導及監測機制，確保各項醫療服務符合品質規範。

國健署自97年起辦理癌症診療品質認證，全台共66家醫院通過癌症診療品質認證，最新統計已有8成5以上的癌症病人在通過認證的醫院接受治療。而台灣全癌別病友5年存活率也逐步提升，95年至99年間為51.1%，但105年至109年統計已達到61.5%，增幅10.4%。

國健署推動癌症醫院品質認證至今，全台共有66家醫院通過癌症診療品質認證，名單公布於國民健康署網站（如附件，網址：https://www.hpa.gov.tw/Pages/Detail.aspx?nodeid=129&pid=14957）提供癌友都能得到最適切的治療，提升生活品質也能夠得到品質一致的醫療服務。