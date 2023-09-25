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連假後關注秋颱發展 粉專：7至10天後可能低壓或擾動接近台灣
近期是否有颱風生成？非官方的民間氣象通報平台「天氣即時預報」臉書粉專表示，7至10天後可能有低壓或擾動發展、接近台灣。連假後就要關注是否有秋颱的可能。
「天氣即時預報」說，初秋雖然到了，也有東北風吹向台灣，但此時帶動的涼空氣並不多，只有北部郊區有明顯秋涼的感受，其他地區仍熱如夏天。降雨部分，受到低壓接近影響，本周水氣有逐漸增加趨勢。
今天水氣少，各地晴朗為主，僅山區午後零星雷陣雨。明天起水氣逐日增多，北部、東部屬迎風面，陰霾有飄雨至小雨，尤其北北基桃；中部、南部是背風面，午後局部雷雨；外島雲多，偶有飄雨。
「天氣即時預報」表示，本周中後期因為雲量增多，迎風面北部、東部將可感受到秋涼，但賞月時，可能也只能看到「雲遮月」的景色了。
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