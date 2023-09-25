9月至今才1颱風生成 賈新興：可能創72年來9月最少紀錄

9月颱風生成數可能創新低。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興在臉書表示，如果9月30日前再沒有颱風生成，則今年9月就只有1個颱風生成，就打破1951年以來9月颱風生成數最少的一年。

他說，因為目前位於越南的TD，將朝中南半島的內部移動。至於預報上菲律賓東方的熱帶性低氣壓，目前評估最快是在9月30日晚上至10月1日之間生成。

賈新興說，史上9月颱風生成數最少是2個，分別出現在1951、1960、1973、1983、1986年。史上9月最多颱風生成是8個，分別出現在1988、1994、2013年。

另外，賈新興表示，今年截至目前共有13個颱風生成，長期平均是18.6個，明顯偏少。也創下1951年以來第4名偏少，和1954、1969、2020、2023年都是13個颱風生成並列。