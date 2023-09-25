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9月至今才1颱風生成 賈新興：可能創72年來9月最少紀錄
9月颱風生成數可能創新低。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興在臉書表示，如果9月30日前再沒有颱風生成，則今年9月就只有1個颱風生成，就打破1951年以來9月颱風生成數最少的一年。
他說，因為目前位於越南的TD，將朝中南半島的內部移動。至於預報上菲律賓東方的熱帶性低氣壓，目前評估最快是在9月30日晚上至10月1日之間生成。
賈新興說，史上9月颱風生成數最少是2個，分別出現在1951、1960、1973、1983、1986年。史上9月最多颱風生成是8個，分別出現在1988、1994、2013年。
另外，賈新興表示，今年截至目前共有13個颱風生成，長期平均是18.6個，明顯偏少。也創下1951年以來第4名偏少，和1954、1969、2020、2023年都是13個颱風生成並列。
賈新興說，史上最少是1998年的9個颱風生成，其次是1983的11個颱風生成，以及1975、1977、2010年的12個颱風生成。今年7月至9月只有10個颱風生成，比長期平均14.0明顯偏少，也創下1951年以來第三名偏少，和1953、1957、1969、1977、1983、2003年並列，最少的一年是1951、1986年只有8個颱風生成，其次是1998年的9個颱風生成。
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