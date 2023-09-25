「藥駕」嚴重度不輸酒駕 台人常吃這款「嗜睡藥」上路

「酒駕」一直是交通安全的重大議題，許多家庭在酒駕之下支離破碎。近幾年政府修法、執法大力取締下，酒駕傷害正逐年降低。不過「藥駕」的嚴重性並不亞於「酒駕」。全國藥師公會全聯會理事長黃金舜表示，台灣民眾相當常使用「肌肉鬆弛劑」，最常見副作用就是「嗜睡」，而台灣慢性病人口高達600萬，同時有再駕車的比例相當高，呼籲政府正視問題，訂定法規進行管理。

北市聯醫臨床藥學組主任鮑俊蓓表示，根據社區、交通場域宣導時的調查統計，駕駛最常用藥第一名為降血糖藥，第二名為安眠藥，第三名則為肌肉鬆弛劑。其中9成為男性、1成女性，有32.8%駕駛時有服用藥品。

台北市藥師公會國際事務委員會主委蘇柏名表示，酒精會影響駕駛人的精神狀況，使之無法安全駕車。然而，藥物同樣也會影響駕駛人精神，甚至還會影響到五官，同様增加行車危險性。簡言之，「駕」造成的交通危害，可能比你我想像中的大。

根據民調公司統計，多達3成5的駕駛，幾乎每周都會服用至少1種可能造成危險駕駛的藥物，引發潛在的交通危機。近年也發生過幾例嚴重藥駕事件。蘇柏名說，高雄某男子長期受失眠所苦，某日睡前忘記服用安眠藥，竟在上班開車出門前「補吃」，結果上路後突然睡著、直接衝撞並輾斃正在停等紅燈的無女騎士；新北某男子在服用安眠藥後，竟無照開車上路，行經某街道追撞騎士，使其不治身。從以的案例可得知，「藥駕」的觀念並未在台灣民眾心中建立，而現實生活中，已經有不少無辜民眾因為藥駕而損失生命。

黃金舜表示，台灣民眾相當常使用的「肌肉鬆弛劑」，其他用藥像是高血壓、憂鬱症等也都容易造成駕駛危險，肌肉鬆弛劑會造成嗜睡，降血壓藥副作用則是耳鳴、頭暈等，但依據藥物動力學，每個人的副作用展現不盡相同，得要審慎與藥師、醫師討論；同時，根據健保署資料統計，台灣目前慢性病人口高達600萬，同時也能看見台灣民眾使用藥物後，同時在開車的人數恐相當多，呼籲政府重視「藥駕」問題，應透過法規確實規範。

歐洲國家早就落實藥駕觀念，法國衛生部10多年前就訂定藥物分級，並且要求藥廠於產品外盒上清楚標示，藥師於發藥時也會仔細向民眾說明，特別是針對運輸業者，避免因為工作與作息使藥物副作用影響道路安全。

台北市立聯合醫院藥劑部主任吳淑娟說，未讓民眾知道藥駕的問題，北市聯醫將藥品分成四級，從最危險的安眠藥、抗精神病藥、散瞳劑、肌肉鬆弛劑等處方藥，到民眾最常接觸的止咳藥、抗組織胺以及含有可待因的藥水等分門別類製作教材，開始訓練種子藥師，並於台北市交通運輸部門、計程服務站等進行宣講，希望能提升全民用藥識能。