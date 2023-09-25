快訊

專題／邊玩邊學的網路世界！「數位原生世代」 3C與社群已成抵擋不了的趨勢

過氧化物儲放3千公斤嚴重超量！明揚大火釀9死百餘傷 屏東縣府重罰工廠240萬

查5家可敘獎！高雄「薑母鴨公文」基層警餘怒未消 痛批：嘉獎不欠這項

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台東地震台南卻收國家級警報 氣象署證實誤發：因錯誤定位是首次

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
台東縣延平鄉今天清晨4點35分發生規模3.6地震，最大震度3級。圖／中央氣象署提供
台東縣延平鄉今天清晨4點35分發生規模3.6地震，最大震度3級。圖／中央氣象署提供

台東縣延平鄉今天清晨4點35分發生規模3.6地震，地震深度8.2公里，台東縣最大震度3級，但震度0級的台南市卻有民眾收到國家級警報。中央氣象署地震中心表示，主因定位系統誤判地震地區，加上預估震度被放大，造成誤發，這也是首次因錯誤定位誤發國家級警報。

今天清晨4點35分台東縣發生芮氏規模3.6地震，地震深度8.2公里，震央在台東縣政府北北西方18.3公里 ，位於台東縣延平鄉，台東縣地區最大震度3級，花蓮縣、高雄市地區最大震度1級；但位於台南市「震度0級」的民眾卻收到國家災害警報，不少人紛紛被嚇醒。

地震中心指出，今晨主要因為地震速發系統把位置誤定位在台南，加上主要觀測站都在台東，導致台南市預估規模被放大，剛好超過國家級警報門檻（規模5.0，且震度達4級），這也是首次因定位錯誤誤發出國家級警報。

地震中心說明，因台東地震觀測站是南北狹長分布，當觀測網分布呈現線型，垂直方向（東西方向）控制就會較弱，加上南北兩端測站距離太短，就會導致誤差偏大。今晨地震就發生在線型觀測網的西側，導致對於東西向分布的地震較難判讀。

地震中心表示，未來改善有3個方向，第一是避免觀測網太線型分布，在台東靠近山區增加測站；第二是避免線型太短造成測站空缺角變大，未來會將空缺角納入是否發布警報判斷條件；第三是對台南發布警報前先確認周圍測站是否有顯著地震訊號，若是錯誤結果就讓電腦自動濾掉。

至於是否可能因此延遲國家級警報發布？地震中心則說，數據會同步判斷，不用透過額外演算，不會影響發布時效。

地震 台東 台南

延伸閱讀

台東規模3.6地震 卻是台南「國家級警報」民眾嚇醒

竹市首創防災繪本 防災日演練6.9級地震救災

熟記地震避難口訣也得真的落實 雲林縣宣布蓋防災中心

921大地震24周年／譚敦慈教你準備地震包 必備6物品隨時做好應變

相關新聞

台東地震台南卻收國家級警報 氣象署證實誤發：因錯誤定位是首次

台東縣延平鄉今天清晨4點35分發生規模3.6地震，地震深度8.2公里，台東縣最大震度3級，但震度0級的台南市卻有民眾收到...

台灣虎航上午10時封館促銷 搶99元起機票限符合這條件

台灣虎航舉辦「現在9出發」9周年慶生促銷活動，全航線單程未稅99元起，分成兩個波段。今天上午10時登場的「尊榮虎封館活動...

一天驗出6種病毒 「這種」發高燒咳到吐 醫：太誇張了

最近小兒科診所人滿為患，多名醫師示警，不論大人、小孩發燒的人愈來愈多，並已進入秋冬呼吸道疾病高峰期。小兒科醫師陳信宏近日...

中秋連假北部轉涼 專家：周六入秋第一波東北季風南下

周五迎中秋連假，天氣風險公司天氣分析師吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，周五至周日迎風面北部、東半部的天氣比...

中秋國慶連假車潮多 可能壅塞路段看這裡

交通部公路局表示，本週五開始就是一連3天的中秋節連續假期（9月29日至10月1日），且再過一週就是為期四天的國慶日連續假...

中秋烤肉這樣吃！把握燒烤5原則 避免把癌症吃進肚

中秋節免不了要烤肉，但要怎樣做、怎要烤，才能跟孩子烤肉盡興，又能吃得健康呢？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦