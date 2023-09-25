台東地震台南卻收國家級警報 氣象署證實誤發：因錯誤定位是首次

台東縣延平鄉今天清晨4點35分發生規模3.6地震，地震深度8.2公里，台東縣最大震度3級，但震度0級的台南市卻有民眾收到國家級警報。中央氣象署地震中心表示，主因定位系統誤判地震地區，加上預估震度被放大，造成誤發，這也是首次因錯誤定位誤發國家級警報。

今天清晨4點35分台東縣發生芮氏規模3.6地震，地震深度8.2公里，震央在台東縣政府北北西方18.3公里 ，位於台東縣延平鄉，台東縣地區最大震度3級，花蓮縣、高雄市地區最大震度1級；但位於台南市「震度0級」的民眾卻收到國家災害警報，不少人紛紛被嚇醒。

地震中心指出，今晨主要因為地震速發系統把位置誤定位在台南，加上主要觀測站都在台東，導致台南市預估規模被放大，剛好超過國家級警報門檻（規模5.0，且震度達4級），這也是首次因定位錯誤誤發出國家級警報。

地震中心說明，因台東地震觀測站是南北狹長分布，當觀測網分布呈現線型，垂直方向（東西方向）控制就會較弱，加上南北兩端測站距離太短，就會導致誤差偏大。今晨地震就發生在線型觀測網的西側，導致對於東西向分布的地震較難判讀。

地震中心表示，未來改善有3個方向，第一是避免觀測網太線型分布，在台東靠近山區增加測站；第二是避免線型太短造成測站空缺角變大，未來會將空缺角納入是否發布警報判斷條件；第三是對台南發布警報前先確認周圍測站是否有顯著地震訊號，若是錯誤結果就讓電腦自動濾掉。

至於是否可能因此延遲國家級警報發布？地震中心則說，數據會同步判斷，不用透過額外演算，不會影響發布時效。