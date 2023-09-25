快訊

專題／邊玩邊學的網路世界！「數位原生世代」 3C與社群已成抵擋不了的趨勢

過氧化物儲放3千公斤嚴重超量！明揚大火釀9死百餘傷 屏東縣府重罰工廠240萬

查5家可敘獎！高雄「薑母鴨公文」基層警餘怒未消 痛批：嘉獎不欠這項

聽新聞
test
0:00 / 0:00

博愛座之亂 吳若權：人都不喜歡被情勒、也別再嘲笑「老嬰」

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
博愛座的存廢再度引起討論。本報資料照片
博愛座的存廢再度引起討論。本報資料照片

作家李昂批年輕人不禮讓博愛座，引起廣泛討論，知名作家吳若權在臉書（ https://www.facebook.com/ericwu567 ）發文表示， 身為26年的家庭照顧者，他感謝所有讓座給他母親的陌生人，「我要真心講，讓座率是100%」。他分享身為照顧者對捷運博愛座的看法，年輕人並非拒絕讓座，而是拒絕被使喚；別再嘲笑「老嬰」，你我將來都會是「老嬰」。

近來再度出現博愛座存廢的討論。主管機關衛福部日前明確表示，不會取消博愛座，而是將「放寬對象」，身障權法修正案草案已研擬放寬建議乘坐對象。

吳若權表示，他和他的母親從未在捷運碰到不肯讓座的年輕人，也經常看到不分世代與性別的乘客，讓座給需要的人。對於這次的博愛座事件，他分享個人看法，強調絕對無意批評任何一方。

一、年輕人並非拒絕讓座，而是拒絕被使喚。

多次類似事件的爭議，很多新聞焦點，都放在「年輕人拒絕讓座」，其實年輕人並非拒絕讓座，而是拒絕被使喚。所有與道德禮數相關的言行表現，都是出於自動自發才可貴。每個人都不喜歡被情勒，特別是年輕世代最討厭被大人強求。有些事情本來他願意做的，但被念之後就不想做了。

二、「需要」不分世代，也無從被比較。

如果重新定義「博愛座」，並非「老弱婦孺」專屬，而是留給「需要」的人優先。那所有的「需要」都是不分世代，也無從被比較，只能靠彼此體諒，才能禮讓。而這個體諒，往往是真正有過受苦經驗的人，才能有的同理。沒有真正苦過的人，只會知道自己的難過，無法理解別人的感受。

三、這世界沒有「應該」，你若堅持「應該」就會受苦。

這是奧修的名言。引用於此，「命令讓座」與「不願讓座」的任何一方都不要覺得「博愛座」是「應該」給我優先坐的。若能先不堅持「應該」是我的座位，站著時就能夠忍耐，讓座的時候也比較心甘情願。

四、該撤除的不是「博愛座」，而是要撕掉主觀的「標籤」。

很多人建議：廢除「博愛座」！理由有兩個：1、每個座位都是「博愛座」，每個人只要情況許可，都可以讓座，根本不需要嚴正劃分；2、既然沒人要禮讓，「博愛座」形同虛設，不如廢了吧！

其實，該撤除的不是「博愛座」，而是要撕掉主觀的「標籤」。唯有不再評論判斷，才會有真正的尊重與同理。無論是否設置「博愛座」，都能因為關心與愛，而懂得理解並支持對方的處境，依照自己的能力，採取適當的行動。

五、別再嘲笑「老嬰」，你我將來都會是「老嬰」。

台灣有句話說：「老人，囡仔性。」照顧媽媽26年來，我對長輩逐漸老化的狀況深有體悟。那種無理的委屈與頑強與固執並非自願，很可能是腦部退化的自然現象。在明顯快速高齡化發展的社會，你我都無法避免自己也可能變成「老嬰」，但至少可以從不要嘲笑「老嬰」開始，給未來的自己留下一點不需別人悲憫的基本尊嚴。

博愛座 讓座 吳若權

延伸閱讀

李昂坦言拍博愛座女乘客「沒周全認知」 但媒體誤報1事「太惡劣」

博愛座之亂 李昂刪照、諷懷孕留言消失 女乘客回應了

李昂博愛座風波喊話匿名者踹共 反駁自言自語：我一向說話直接

博愛座爭議 李昂嗆女乘客「別躲網路匿名」：我像會喃喃自語的人嗎？

相關新聞

台東地震台南卻收國家級警報 氣象署證實誤發：因錯誤定位是首次

台東縣延平鄉今天清晨4點35分發生規模3.6地震，地震深度8.2公里，台東縣最大震度3級，但震度0級的台南市卻有民眾收到...

台灣虎航上午10時封館促銷 搶99元起機票限符合這條件

台灣虎航舉辦「現在9出發」9周年慶生促銷活動，全航線單程未稅99元起，分成兩個波段。今天上午10時登場的「尊榮虎封館活動...

一天驗出6種病毒 「這種」發高燒咳到吐 醫：太誇張了

最近小兒科診所人滿為患，多名醫師示警，不論大人、小孩發燒的人愈來愈多，並已進入秋冬呼吸道疾病高峰期。小兒科醫師陳信宏近日...

中秋連假北部轉涼 專家：周六入秋第一波東北季風南下

周五迎中秋連假，天氣風險公司天氣分析師吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，周五至周日迎風面北部、東半部的天氣比...

「藥駕」嚴重度不輸酒駕 台人常吃這款「嗜睡藥」上路

「酒駕」一直是交通安全的重大議題，許多家庭在酒駕之下支離破碎。近幾年政府修法、執法大力取締下，酒駕傷害正逐年降低。不過「...

中秋國慶連假車潮多 可能壅塞路段看這裡

交通部公路局表示，本週五開始就是一連3天的中秋節連續假期（9月29日至10月1日），且再過一週就是為期四天的國慶日連續假...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦