中秋連假北部轉涼 專家：周六入秋第一波東北季風南下

周五迎中秋連假，天氣風險公司天氣分析師吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，周五至周日迎風面北部、東半部的天氣比較差，由於今年入秋第一波東北季風南下，配合南邊低壓擾動外圍帶來水氣較多的環境，容易出現下雨的狀況，看到月亮的機率比較低。

他說，至於中南部雲量也較為偏多，午後山區仍會有局部熱對流雷雨機會，晚間大致是多雲，看到月亮的機會稍微高一些，不過還是要碰點運氣。

中秋連假氣溫部分，由於東北季風將要南下，北部、東北部、東部溫度可望轉涼，中南部及東南部依然是白天較炎熱，夜晚清晨稍涼的情況。

今天台灣附近水氣較少，大環境為偏東到東北風，迎風面有零星局部短暫陣雨，中南部持續留意山區的午後雷雨。白天各地持續炎熱，高溫可到33-35度，局部單點將超過36度以上。

吳聖宇說，明天隨著台灣東南方92W靠近，跟南海的91W外圍連接在一起，低壓區範圍向北擴張，水氣順著東北風接近迎風面的情況開始增多。迎風面的大台北、基隆北海岸、宜花東及恆春半島一帶降雨變多，背風面中南部山區持續有午後熱對流雷雨。各地白天依然高溫炎熱。

他表示，台灣東南方的92W是東風波動，移動快速，發展不佳，大致就是維持一個東風波動的型態接近，進一步成為熱帶低壓或颱風的機會低。南海的91W雖然型態好一些，也有西南季風支持，但是，已經半個環流都在中南半島上空，未來也不易增強。

吳聖宇說，雖然兩個擾動都不易增強，但是靠近後互相聯合，讓低壓區範圍向北擴大，還是帶來水氣讓台灣的天氣變得比較不穩定。

周三至周五持續是東北到偏東風環境，吳聖宇說，低壓區外圍仍然會帶來較多水氣，迎風面桃園以北到東半部、恆春半島等地降雨機會高，背風面山區午後也持續有熱對流雷雨，因此中秋節當晚在北部、東半部要看到月亮的機會應該較低，新竹以南地區在午後熱對流消散後，還比較有機會看到月亮。白天仍持續會有高溫，夜晚清晨空曠地區稍涼。

吳聖宇說，周六至周日入秋第一波東北季風南下，周六晚間起的影響會比較明顯，配合南邊低壓區帶來的水氣，迎風面降雨的情況有可能會更明顯一些，中南部山區仍可能會有局部午後雷雨，安排活動要多留意天氣情況。

氣溫部分，北部、東北部、東部白天高溫可望轉涼，高溫將會降到30度以下，中南部、東南部仍有30-32度高溫，夜晚清晨低溫變化較小，空曠地區感受較涼，北部、東半部空曠地區局部單點有機會出現20度上下的低溫，吳聖宇表示，算是入秋第一次因為北邊的涼空氣南下而有轉涼的現象。

下周是否還會有新的熱帶擾動或颱風發展，他說，還要再觀察，目前都還言之過早。