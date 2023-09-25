專屬天使非你莫屬！〈給我你的愛〉到〈三國戀〉循環播放 TANK呂建忠十大金曲勾起回憶殺

給我你的愛！

TANK呂建忠曾以〈給我你的愛〉、〈專屬天使〉和〈如果我變成回憶〉等歌曲征服許多歌迷，曾經為潘瑋柏、S.H.E、林依晨等歌手作詞作曲，當年更被稱為「周杰倫接班人」。

在事業正要攀上顛峰的時期，因為家族遺傳的心臟病，加上舞台恐慌症，讓他深受病情所苦，無法一直出現在大眾面前。TANK的歌曲至今仍被不少人翻唱，多首歌曲成為80年代粉絲在KTV的必點歌曲，近年他也數度努力復出，繼續踏上屬於自己的音樂道路。

這次《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，整理出近三年TANK的十大「金曲」，一起來看看有沒有那首能勾起你青春回憶殺的歌吧！

image source：微博/@Tank吕建忠





No.10 你的情歌

這首是電影《你的情歌》主題曲，導演安竹間親自填詞，由TANK獻聲作曲，TANK認為歌詞很苦澀又回味無窮：「一個人為了一份執著的感情嚐遍了所有喜怒哀樂，即便如此卻不得已要放手，但他絕不後悔，這段感情也會成為他人生中不可抹滅的記憶」。

〈你的情歌〉當時一推出就被網友稱為「新一代洗腦神曲」，至今在YouTube上累積高達3271萬次觀看次數，「Tank就是可以把歌唱的像有靈魂一樣」、「打動了每個音樂愛好者的心」、「聽到Tank就是的聲音就像是坐上時光機，回到青春。愛情、熱血徹底釋放靈魂」。

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No.9 全世界都停電

〈全世界都停電〉為偶像劇《愛就宅一起》的插曲，由TANK親自譜曲。TANK在收到歌詞後，認為不只寫出偶像劇內的心情轉折，也和他幾年來的心境相符。親人的離去、創作的瓶頸、健康和事業問題，讓他一度產生無力感，就像全世界都停了電，只有他自己反鎖在黑暗的房間裡面。

這首歌讓網友大讚「旋律超美」、「已經很難找到一個聲音辨識度這麼高的歌手了」、「一個人騎車在夜裡奔馳總習慣撥放這首曲子單曲循環」、「當人寂寞無助時就會莫名地前來回播這首歌」。

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No.8 寫給明天的情書

〈寫給明天的情書〉是由TANK與導演安竹間共同完成詞曲的第三首歌，為電影《愛的奧特萊斯》的宣傳曲，TANK表示他不特意唱得太悲傷，而是用更沉穩更溫暖的心境和歌聲去唱，表達出歌詞的意義。

〈寫給明天的情書〉也讓不少人讚嘆，「一如往常的TANK式情歌，創作與歌唱絕對品質保證」、「很開心終於又可以再聽到這麼一把扣人心弦熟悉溫暖的嗓音」、「Tank在樂壇之中的地位不應該僅限於此」、「TANK該回來拯救華語樂壇了吧」。

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No.7 千年淚

〈千年淚〉是電視劇《天外飛仙》的片尾曲，歌曲充滿古典風情，由TANK親自參與作詞作曲，歌詞透露著難以述說的憂傷氛圍，完美詮釋電視劇中一對相愛的人相愛卻不能相守的劇情。

不少人認為〈千年淚〉與《天外飛仙》搭配起來相當貼切，「這首歌配上電視劇，真的堪稱絕配」、「一聽讓我回想起電視，搭配這首真的很有情境」、「這首千年淚我已經聽了好幾年了，聽不膩」、「每次聽到這首歌就會想到那時候在看天外飛仙的回憶，好懷念」。

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No.6 城裡的月光

〈城裡的月光〉原唱為許美靜，TANK翻唱並重新編曲後，將此首歌收錄在專輯《延長比賽 Keep Fighting》中，不同與許美靜悲傷的唱法，TANK用自己獨特的唱腔加上編曲，改編後大受好評。

當時甚至有「三十歲以上聽許美靜，三十歲以下聽Tank」的說法，「雖然是同一首歌，但兩人唱出了不同的感覺」、「「用全新的唱法也唱出自己的味道」、「把老歌以另一種方式詮釋得很好聽」、「TANK的版本是溫柔又帶點俏皮，少了許美靜的惆悵感，但一樣喜歡」。

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No.5 如果我變成回憶

〈如果我變成回憶〉的創作起源是TANK因為遺傳性心臟病而去世的姊姊，當時姊姊已經接受了男朋友的求婚，並開始籌備婚禮，但某天姊姊睡著後卻再也沒有醒過來，姊姊的驟逝，讓當時的TANK深受打擊，甚至靠著酒精麻痺自己，之後寫下這首歌，除了紀念家人情誼之外，也想告訴大家生命只有一次，要去珍惜每個瞬間。

不少網友都深受〈如果我變成回憶〉感動，「沒有一首歌能超越這首歌的感人」、「健康和回憶都是需要用心經營的」、「有故事的歌詞和旋律，真的是經典中的經典」、「作為一個先天性心臟病的人，真的很謝謝這首歌」。

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No.4 非你莫屬

〈非你莫屬〉本來由林依晨所演唱，2007年TANK發行第二張專輯《延長比賽》時，自己演唱並收錄專輯，不同於林依晨演唱的版本，TANK用自己獨特的唱腔和編曲，展現了不同於林依晨的深情與風格，成為當時熱門歌曲。

〈非你莫屬〉在YouTube上觀看次數高達1751萬次，「求學時的回憶啊，好多年了，這首還是在我播放清單裡，好好聽」、「從小學聽到現在都要上大學了，這首歌陪伴了我好久的時間」、「沒有任何一首歌可以打敗他在我腦海裡的地位」、「華麗的青春時光，我想我會聽到老，聽一輩子」。

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No.3 三國戀

〈三國戀〉是TANK在玩電玩時產生的靈感，僅僅花費一天時間就完成該首歌，〈三國戀〉除了融合搖滾與中國元素之外，還加進了京劇元素，在歌曲中有一小段女腔的唱法，令人耳目一新。

近期，TANK久違登上陸綜《時光音樂會》時，再唱〈三國戀〉，讓不少粉絲陷入回憶殺，短短三天就累積16萬觀看次數，甚至登上YouTube發燒影片，「還是當年那個實力歌手，音樂一下好感動」、「不管消失多久，聽到還是想哭」、「回憶殺！還是熟悉的你」、「懷念的歌聲」、「TANK終於等到你回來了，等你好久好久了」。

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No.2 給我你的愛

〈給我你的愛〉收錄在TANK的專輯《Fighting！生存之道》中，有是《終極一班》的片尾曲，歌詞完美詮釋了「友達以上，戀人未滿」的情感，加上TANK獨特的R&B唱腔，讓〈給我你的愛〉成為當時膾炙人口的歌曲，更是許多人的青春回憶。

儘管〈給我你的愛〉已發行多年，但仍被許多人翻唱，「真的好喜歡這首的前奏」、「是國小國中的時候看終極一班的回憶」、「每次聽這首歌的時候，嘴角都不由自主向上揚，真的是甜到入心」、「單純的情歌，沒有參雜任何雜質，我好愛」、「最單純的情歌卻讓人深受感動」。

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No.1 專屬天使

充滿TANK感的R&B情歌〈專屬天使〉收錄於2007年發行的專輯《延長比賽》，同時也當時的熱門偶像劇《花漾少年少女》片尾曲。據說，當時TANK在看了劇本大綱第二天就交出歌曲，貼切的歌詞也讓〈專屬天使〉順利成為該劇的片尾曲，

〈專屬天使〉在YouTube上有著1137萬觀看次數，不少粉絲都認為〈專屬天使〉能成為代表他們青春的經典歌曲，「八年級生的回憶，不管再幾年都會繼續聽」、「是用回憶記住的感動旋律、感人故事」、「這麼多年了，還是能把我帶入劇情中」、「十年來沒人能超越的神曲」。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2020年09月12日至2023年09月11日，共3年。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『TANK呂建中』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統

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