醫警告病毒肆虐！照顧腸病毒兒 爸也中鏢「雙手長滿紅疹水泡」
最近許多民眾發燒、感冒，造成兒童門診量大增，也有不少家長淪陷。根據多位醫師透露，秋冬來臨之際是呼吸道疾病感染高峰，包括A型和B型流感、RSV病毒、腺病毒，以及近期逐漸升溫的腸病毒。
小兒科醫師陳信宏在Facebook分享每日看診情況，有爸爸因照顧感染腸病毒兒子，導致自己也感染、雙手長滿紅疹和水泡；診所甚至還在一天之內驗出6種不同病毒，讓他驚呼「真是太誇張了，什麼病毒都有」。
陳信宏21日表示，門診一口氣驗出新冠病毒陽性、RSV病毒陽性、A型流感陽性、腺病毒陽性，還有腸病毒、病毒性腸胃炎，共6種不同的病毒。
23日，診所更驗出4個RSV陽性，「每個都發高燒，咳得要命、咳到吐，痰好多。」陳信宏提醒民眾，若有發燒症狀，一定要趕快找醫生檢查、治療。
上週（17日）兒童急診科醫師謝宗學在Facebook粉專「Dr. E 小兒急診室日誌」分享新一波感染症流行趨勢，秋冬盛行的病毒性腸胃炎、高燒不退的腺病毒感染比例上升，確診B型流感的比例也逐漸增加。他補充，今年流感趨勢先是A型流感H3N2，再來是A型流感H1N1，接下來有可能逐漸變成B型流感。
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