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台灣虎航上午10時封館促銷 搶99元起機票限符合這條件

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
台灣虎航推出9周年慶生促銷活動。示意圖。本報資料照片
台灣虎航推出9周年慶生促銷活動。示意圖。本報資料照片

台灣虎航舉辦「現在9出發」9周年慶生促銷活動，全航線單程未稅99元起，分成兩個波段。今天上午10時登場的「尊榮虎封館活動」，全航線單程機票未稅價99元起，限符合尊榮虎資格的會員。明天上午10時開放全虎迷開搶，全航線單程未稅價599元起。

台灣虎航說，今天的「尊榮虎封館活動」，全航線單程未稅99元、599元、999元起，購票期間為今天上午10時至晚上11時59分。搭乘期間自9月25日至2024年3月30日。封館活動僅限活動當日會員等級為「尊榮虎（tigerprime）」的旅客，登入專屬購票連結完成等級驗證後，即可優先搶購9周年優惠票價。

明天至周三開放全虎迷開搶，全航線單程未稅價599元、999元起。購票期間為明天上午10時至周三晚上11時59分。搭乘期間自9月26日至2024年3月30日。

兩波段之優惠活動需同時購買來回，優惠機票數量有限，相關訊息可見活動頁（https://static.tigerairtw.com/www/events/9anniversary/index.html）。

台灣虎航推出9周年慶生促銷活動。圖／台灣虎航提供
台灣虎航推出9周年慶生促銷活動。圖／台灣虎航提供

航線 台灣虎航 機票

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