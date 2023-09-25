台灣虎航上午10時封館促銷 搶99元起機票限符合這條件

台灣虎航舉辦「現在9出發」9周年慶生促銷活動，全航線單程未稅99元起，分成兩個波段。今天上午10時登場的「尊榮虎封館活動」，全航線單程機票未稅價99元起，限符合尊榮虎資格的會員。明天上午10時開放全虎迷開搶，全航線單程未稅價599元起。

台灣虎航說，今天的「尊榮虎封館活動」，全航線單程未稅99元、599元、999元起，購票期間為今天上午10時至晚上11時59分。搭乘期間自9月25日至2024年3月30日。封館活動僅限活動當日會員等級為「尊榮虎（tigerprime）」的旅客，登入專屬購票連結完成等級驗證後，即可優先搶購9周年優惠票價。

明天至周三開放全虎迷開搶，全航線單程未稅價599元、999元起。購票期間為明天上午10時至周三晚上11時59分。搭乘期間自9月26日至2024年3月30日。