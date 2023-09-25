明起水氣增！近中秋連假將轉涼 賞月要碰運氣

天氣風險公司天氣分析師柯聿寧今天指出，今天開始到周末風向會比較偏向東北風，周四前由於北方還是沒有明顯的涼空氣南下，白天溫度仍高。不過，高溫的區域隨風向改變，就會比較偏向桃園以南到中南部，北部高溫的情況就會稍稍減緩。

周五開始中秋節連假，柯聿寧說，周四過後到周日北方逐漸有涼空氣南下，而且可能於周六達到東北季風的標準，東北部的溫度就會真的有比較明顯轉涼的感覺。

天氣方面也有一點變化，柯聿寧表示，明天開始東方將有不穩定的波動移入，並在周三到周五通過，環境水氣普遍都會增多，大氣結構也不太穩定，預估東北部迎風面的地形降雨會增加，中南部午後對流及夜晚到清晨的降雨、雲量也都會增多，中秋連假賞月可能得碰碰運氣。

另外近期比較受關注的，中秋到底有沒有熱帶系統、甚至颱風影響台灣天氣。柯聿寧表示，目前來看，現有的熱帶擾動91W，雖然昨天發展的很快，但已經接近中南半島陸地，後續將移入陸地並減弱，沒有影響台灣的機會。

柯聿寧說，預估南海在周三到周日還有熱帶系統發展的機會，偏向在南海活動，影響機會也不大。

而太平洋上則有92W正在發展，柯聿寧表示，環流非常廣，目前呈現四周有雲簇發展，中間沒有明顯組織的型態，所以短期內不容易整合起來。綜合預報資料來看，大致要等到周四、周五才會有比較好的發展。不過這時間距離台灣仍然比較遠，也沒有直接影響的機會，不用太過關注。