今晴朗炎熱 中秋連假變天 吳德榮：大台北東部有雨、氣溫略降
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今天各地晴時多雲，山區午後有局部短暫陣雨；東北風微弱，北海岸及東北部偶有局部短暫雨的機率。
氣溫部分，今天無冷空氣，各地白天偏熱。北部23至36度、中部24至35度、南部24至35度、東部21至35度。
吳德榮說，明天至周四各地多雲時晴、白天氣溫微降仍偏熱；水氣略增，東半部及大台北東側偶有局部短暫雨的機率，不穩定度略提高，西半部近山區午後有局部短暫陣雨或雷雨，範圍略擴大。
中秋連假天氣，他表示，歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，周五至10月1日周日南海及菲律賓東方海面各有熱帶擾動發展，對台灣暫無影響。周五20時北部海面有微弱鋒面，迎風面大台北、東半部降雨機率略提高，氣溫略降，新竹以南多雲時晴、近山區午後有局部短暫陣雨或雷雨。
吳德榮說，但各國模式模擬仍有差異，且皆持續調整中，應繼續觀察。
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