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全世界唯一 張正傑的輪椅族音樂會邁入第11年
張正傑的輪椅族音樂會24日下午在中山堂光復廳第11度演出，這是全世界獨一無二為輪椅族量身打造的音樂會，共計200多位輪椅族朋友出席，在這場音樂盛會中熱絡互動，場面溫馨。
這場專屬輪椅族的音樂盛會，從動線規劃、舞台設計，都是站在輪椅族的立場思考籌劃，主辦單位弦外之音團藝術總監、大提琴家張正傑感性表示，本活動已在中山堂舉辦11年，圓了許多輪椅族聽音樂會、跳舞的夢，許多輪椅族朋友年年參與，也有越來越多團體共襄盛舉，加入志工行列。
今年演出的主軸「從安可曲開始？」讓觀眾甫開場就喊「安可」，這是大提琴家張正傑的幽默，以經典安可曲－聖桑的「天鵝」拉開整場音樂會序幕，接續演出柴科夫斯基的洛可可變奏曲等。並與京劇大師朱陸豪中西合璧，融合京劇、崑曲等元素，唱出諸葛亮、項羽的心聲，也舞出美猴王偷東西的功力。
張正傑與美猴王朱陸豪相互擠眉弄眼，逗趣互動，襯著鋼琴家廖皎含的琴音，輕鬆飛揚的氣氛、台上台下的笑靨渲染了整個光復廳。
除了精彩的演出，現場還安排台北榮民總醫院陳威明院長、龍江中醫診所張明仁院長、皮膚科醫師鄭惠文、家醫科醫師林青榖，以及心理學林蕙瑛教授提供輪椅族醫療諮詢，在這場音樂會中得到身心靈放鬆與滿足，志工們與輪椅族朋友彼此關懷，大家相約明年再聚首。
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