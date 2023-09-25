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健康你我他／每天快走1小時 預防慢病增體力

聯合報／ 文／小魚媽媽（屏東鹽埔）
6、7年來日日快走，自覺體力提升不少。圖／小魚媽媽提供
6、7年來日日快走，自覺體力提升不少。圖／小魚媽媽提供

吾年雖已「坐五望六」，但在身心還能負荷之下，仍不敢輕言退休，面對老後，感到有些茫然。既擔心兩岸局勢，亦害怕通膨吃掉辛苦存下的勞動成果，自從讀到張曼娟臉書寫：「一位需要長照的長輩，就能拖垮一個家庭，從經濟壓力，到情感關係，分崩離析。」我更煩惱自己成為拖垮全家的那根稻草。

除了投保失能險、長照險外，根據美國麻州大學發表的研究結果，每天快走一小時，有助預防多種慢性病，還可以減少早逝風險。為促進身心健康，6、7年來，我設定目標日日快走，自覺體力提升不少。

做了6種動物測退休力，5項核心能力中，我的健康準備最不足，並從測驗中得知，每年接受視力、聽力檢查及改用橄欖油、全穀類主食、預立醫療決定等，皆可提高健康得分，今後將可朝此方向努力。

我輩須至65歲，方抵勞保老年給付按月領取門檻。若未達請領年齡欲提前申領，則扣趴減給(每提前一年減給4%，最多提前5年減給20%)，鄉居生活簡樸，還有左鄰右舍互相照應，送菜送果花費不多，若身體健康的話，月退金足以支應日常所需。

活到老也要學到老，運用所學繼續當志工回饋社會。退休後也能從事部分工時的勞務，賺得成就感，又不愁沒地方去，如此生活，豈不快哉？

長照 橄欖油 通膨

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