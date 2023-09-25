改善口腔插管不適 哪些病人需要氣切？

60歲李先生因車禍導致頸椎損傷送急診救治，臨床身體評估發現，患者意識清楚、全身肌肉無力，電腦斷層顯示為高位頸椎損傷，因呼吸窘迫、橫膈肌肉無力，加上腹部肌肉癱瘓，導致呼吸功能受損，繼而引發呼吸衰竭，因此緊急接受經口內氣管插管，使用呼吸器治療。

經口內氣管插管在急重症單位是一種常見且重要的技術，對於重症病患插管與機械通氣，亦是維持生命所必須的處置。

李先生於加護病房住院期間，先接受氣管內插管使用呼吸器治療，雖積極訓練及嘗試脫離呼吸器，但因訓練期間發生肺部擴張不全，導致呼吸訓練中斷。醫療團隊評估患者為呼吸器困難脫離個案，向家屬解釋病情，說明經口內氣管插管與接受氣切對於呼吸器脫離訓練的差異性。

所謂的氣切，全名為氣管切開術，是從頸部切開氣管，並放置氣切套管的外科手術，氣切造口可取代經口內氣管插管，目的是讓空氣進出肺部，避免呼吸道阻塞。使用氣切套管呼吸阻力較小，可改善病患因口腔插管引發的不適，有助於脫離呼吸器。氣切術後，可增加病人舒適性，維護口腔衛生，減少喉頭水腫、聲帶受損。

1. 若是上呼吸道阻塞、頭頸部或胸腔外傷、昏迷或四肢癱瘓需要長期臥床病人，須盡早接受氣切手術。

2. 脫離呼吸器有困難，需較長時間訓練者。病患若是呼吸器使用大於21天以上，建議儘早氣切，以利脫離呼吸器。

3. 無法自行咳痰，可能有吸入性肺炎危險者，如頭部外傷、中風、缺氧性腦病變、神經肌肉疾病、慢性肺疾等。

4. 曾嘗試拔除氣管內管卻失敗。

病情穩定，經醫護人員評估訓練後，可醫囑移除氣切套管。氣切傷口約7天會自行癒合。